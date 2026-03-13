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El Rosco | 13 de marzo

“Alejandro, ¡céntrate!”: empate o Silla Azul, todo El Rosco se decide con su última respuesta

El concursante madrileño se ha jugado la remontada en su último turno, después de que Javier se plantara con 23 aciertos.

“Alejandro, ¡céntrate!”: empate o Silla Azul, todo El Rosco se decide con su última respuesta

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Alberto Mendo
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Alejandro y Javier están acostumbrando a los espectadores de Pasapalabra a que el número clave de sus duelos en El Rosco sea el 23. Es el listón de aciertos al que suelen llegar y así ha vuelto a ocurrir en este programa, que, por otra parte, ha sido el último del cuarteto de invitados formado por Santiago Segura, Begoña Maestre, Elia Galera y Fonsi Nieto. Por eso, ambos concursantes se han despedido de ellos y, en el caso de Javier, hasta ha emocionado al cineasta: “Casi me ha hecho llorar”.

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El Rosco ha comenzado fuerte en los dos atriles. Si Alejandro ha empezado con siete letras en verde, Javier lo ha hecho con ocho. Esa igualdad se ha mantenido durante toda la primera vuelta, hasta que el concursante del equipo azul ha dado un importante estirón en ese momento clave: ha llegado a 23 aciertos, y al límite de tiempo porque sólo le quedaban dos segundos. “Tan cerca y tan lejos”, ha comentado sobre el bote de 250.000 euros. De hecho, en su siguiente turno, se ha plantado.

Alejandro, para empatar, necesitaba dos respuestas correctas. Elia Galera le ha animado con una frase que se ha convertido en un guiño entre los dos durante toda la visita: “Alejandro, ¡céntrate!”. Tras sumar un acierto, todo dependía de su siguiente respuesta: empate o Silla Azul. ¡Dale al play!

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