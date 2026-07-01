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Mejores momentos | 1 de julio

“Mi gran amiga”: el mensaje de José Lamuño a Chanel tras hacer pleno con ‘SloMo’ en Pasapalabra

Esther Arroyo ha fallado con esta canción y se la ha servido en bandeja al actor, aunque los dos han terminado bailando juntos este éxito eurovisivo.

“Mi gran amiga”: el mensaje de José Lamuño a Chanel tras hacer pleno con ‘SloMo’ en Pasapalabra

“Mi gran amiga”: el mensaje de José Lamuño a Chanel tras hacer pleno con ‘SloMo’ en Pasapalabra

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Roberto Leal ha anunciado que La Pista iba a empezar en este programa “por todo lo alto”. “Esta canción es increíble para bailarla”, ha añadido, avisando a Esther Arroyo y José Lamuño de lo que esperaba de ellos cuando uno de los dos acertara. Además, el presentador les ha sorprendido con el año, por ser bastante reciente: de 2022.

Las altas expectativas se han cumplido cuando ha sonado el primer fragmento con un inconfundible “Let’s go”. José ya tenía clarísimo el tema, pero le faltaba esperar el rebote porque Esther había sido más rápida con el pulsador. Para suerte del actor, su rival se ha quedado inesperadamente en blanco.

Era un triunfo que parecía obligado para José: “Es mi gran amiga Chanel, es ‘SloMo’”. El actor, tras celebrar el pleno bailando con Esther, ha asegurado: “Debería haber ganado”. Además, ha mandado un mensaje a la cantante. ¡Dale al play!

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