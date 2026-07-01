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AlaZ | 1 de julio

Javier, resignado en AlaZ: un inesperado “salteador” le cuesta el duelo más ajustado ante David

Con empate a 21 aciertos tras la bandera blanca mostrada por Javier, David ha tenido que decidir si asumía el riesgo de ir a por el bote: “Estoy pensando qué hago”.

Javier, resignado en AlaZ: un inesperado “salteador” le cuesta el duelo más ajustado ante David

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Un solo fallo ha inclinado la balanza en contra de Javier y a favor de David en este duelo en AlaZ. El único tropiezo que ha cometido el madrileño, aún en la primera ronda de preguntas, ha terminado siendo decisivo en un ajustadísimo final. Ha sido el broche al último programa con el cuarteto de invitados formado por Esther Arroyo, Miguel Diosdado, José Lamuño y Marina Castaño, cuya despedida ha dejado un delicioso momento musical por parte de la modelo y ahora cantante gaditana.

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David, por una diferencia de doce segundos, ha comenzado la prueba teniendo claro que jugaba de la A la Z. A Javier le ha tocado responder a la inversa y ha sido en su segundo turno cuando una pregunta le ha hecho tropezar: por culpa de un “salteador”, ha visto cómo esa S se teñía de rojo. Después, en sus gestos, se podía comprobar cómo intuía que el error iba a convertirse en lastre.

Efectivamente, el duelo ha transcurrido igualado, terminando ambos la primera ronda casi a la vez con 20 aciertos. Los dos han sacado otro as, pero el madrileño ha acabo resignándose al comprobar que no le quedaba ninguno más y se ha plantado. Ante esta situación, David se veía ganador, pero le ha puesto un poco de picante a su final tentado por el bote: “Estoy pensando qué hago”. ¡No te lo pierdas en el vídeo!

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El duelo más largo en AlaZ: David alcanza 22 aciertos y Javier se la juega en el último turno

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