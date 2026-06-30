“Gracias, Miguel”: Javier y David encuentran un aliado inesperado ante la presión general en La Pista

¡Qué presión! Javier y David han jugado con un extra de intensidad este duelo en La Pista ante las expectativas que se han encontrado entre algunos de los invitados. Algunos han reconocido la canción con el primer fragmento y la veían tan fácil que se han quedado incrédulos al comprobar que los concursantes no hacían pleno. “¿De verdad?”, preguntaba Esther Arroyo. No es la primera vez que ha ocurrido algo así.

“Créetelo”, le ha dicho Javier a la invitada, aunque Marina Castaño también es de las que habría acertado a la primera. Los concursantes sólo han encontrado un aliado en la mesa: Miguel Diosdado. “Qué listos todos, yo tampoco caigo”, ha reconocido. Ante este gesto, David le ha guiñado el ojo: “Gracias, Miguel”.

Roberto Leal ha pedido a los invitados que dejaran de añadir presión al duelo. En realidad, a David sólo ha hecho falta escuchar un poco más de música. Aunque Javier seguía en blanco, el barcelonés sí ha reconocido este temazo. ¡Descubre en el vídeo de cuál se trata!

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