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Mejores momentos | 24 de junio

Goyo Jiménez reinventa el ‘moonwalk’ de Michael Jackson en Pasapalabra

“He hecho el paso, más que lunar, del asteroide”, ha reconocido el cómico, que ha bromeado con el resultado de su baile tras hacer pleno con ‘Billy Jean’.

Goyo Jiménez reinventa el ‘moonwalk’ de Michael Jackson en Pasapalabra

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Goyo Jiménez ha vuelto a traer a Pasapalabra su buen rollo y los chistes de sus monólogos, como hace en cada visita al concurso. El cómico ha demostrado que una de sus virtudes es incluso reírse de sí mismo, lo que ha ocurrido en su primer duelo en La Pista contra Pastora Vega.

Los dos invitados han viajado al año 1982. Goyo ha sido más rápido con el pulsador y Pastora, aunque no inmediatamente, se ha arrepentido de no haber estado más atenta porque los dos han reconocido el temazo con sólo el primer fragmento. El cómico ha replicado el característico grito de Michael Jackson antes de responder ‘Billy Jean’.

La imitación no se ha quedado ahí. El invitado se ha puesto en pie para hacer el mítico ‘moonwalk’. En su caso, podría decirse que más bien lo ha reinventado, como ha reconocido. “He hecho el paso, más que lunar, del asteroide”, ha bromeado. ¡Descúbrelo en el vídeo!

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