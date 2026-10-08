El fallo más comprometido de Octavi Pujades teniendo delante a Roberto Leal en Pasapalabra

Ya es casualidad: el único tropiezo de Octavi Pujades en este Una de Cuatro se ha producido con una respuesta muy especial para Roberto Leal. El equipo azul ha logrado 24 aciertos, dos más que el naranja, pero la anécdota la ha dejado el actor al fallar una pregunta… ¡sobre Alcalá de Guadaíra!

El motivo de este morbo especial es que Octavi tenía delante a su vecino más ilustre. Sin embargo, desconocía que en 2007 se inauguró allí el primer puente figurativo de España con forma de dragón. Se lo ha atribuido a Santa Pola, y Roberto le ha dicho la respuesta correcta con cierta rabia por el error.

Después, el presentador ha explicado al invitado por qué tendría que haber sabido la respuesta. De paso, ha presumido de tener una calle con su nombre en su localidad natal. ¡Descúbrelo en el vídeo!