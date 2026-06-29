Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 29 de junio

“Estoy que me canto encima”: el divertido duelo de expresiones que Esther Arroyo desata en Pasapalabra

En el caso de Javier, ha asegurado que le gustan las frases de Groucho Marx y ha rememorado una de las más mordaces e ingeniosas del cómico.

“Estoy que me canto encima”: el divertido duelo de expresiones que Esther Arroyo desata en Pasapalabra

“Estoy que me canto encima”: el divertido duelo de expresiones que Esther Arroyo desata en Pasapalabra

  • El duelo más largo en AlaZ: David alcanza 22 aciertos y Javier se la juega en el último turno

Publicidad

Alberto Mendo
Alberto Mendo
Publicado:

Un nuevo cuarteto de invitados ha llegado a Pasapalabra para ayudar a Javier y a David y, por supuesto, para dejar momentos memorables. El grupo como tal es nuevo, pero todos sus integrantes son ya buenos conocedores del concurso: Esther Arroyo, Miguel Diosdado, José Lamuño y Marina Castaño. Su visita ha comenzado cuando los concursantes siguen adaptándose a la nueva prueba final, AlaZ, y cuando el bote se sitúa en 694.000 euros.

La bienvenida de Roberto Leal a estos invitados a esta marcada por un duelo de expresiones que ha desatado Esther Arroyo. Feliz y sonriente, ha asegurado: “Yo estoy que me canto encima”. Al presentador le ha encantado esta forma insólita de decir que uno tiene “el bonito subido” o que está “para ponerle un piso”. Justo después, Miguel Diosdado ha hecho su aportación a la charla: ha afirmado que estaba “mejor que en brazos”.

Roberto también le ha preguntado a Javier si es de usar este tipo de expresiones. El concursante ha asegurado que le gustan las frases de Groucho Marx. Ha puesto como ejemplo una de las más mordaces e ingeniosas, y ha provocado las risas en el plató. ¡Descúbrela en el vídeo!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

“Me pasa como con los hombres”: Máximo Huerta, desatado... y frustrado en La Pista

“Me pasa como con los hombres”: Máximo Huerta, desatado... y frustrado en La Pista

Antena 3 » Programas » Pasapalabra

Publicidad

Programas

El duelo más largo en AlaZ: David alcanza 22 aciertos y Javier se la juega en el último turno

El duelo más largo en AlaZ: David alcanza 22 aciertos y Javier se la juega en el último turno

¿Con qué famosa confunden a Esther Arroyo?: “Las dos llevamos agua”

¿Con qué famosa confunden a Esther Arroyo?: “Las dos llevamos agua”

“¿Tú con esto llegaste al altar?”: el zasca de Javier que rompe a Roberto Leal en Pasapalabra

“¿Tú con esto llegaste al altar?”: el zasca de Javier que rompe a Roberto Leal en Pasapalabra

“Estoy que me canto encima”: el divertido duelo de expresiones que Esther Arroyo desata en Pasapalabra
Mejores momentos | 29 de junio

“Estoy que me canto encima”: el divertido duelo de expresiones que Esther Arroyo desata en Pasapalabra

Augusto Alguero
Exclusiva

Augusto Alguero lanza un mensaje claro a familiares y amigos tras la polémica con la lápida de su madre, Carmen Sevilla

Rocío Muñoz
Actualidad

Rocío Muñoz, tras conocer la querella de Omar Montes: "Igual se da la vuelta a la tortilla y soy yo quien le pide un millón"

Estalla una nueva guerra entre Omar Montes y Rocío Muñoz. El cantante ha presentado una querella contra la esteticista por supuestas calumnias que perjudican su honor, imagen y reputación.

Omar Montes
ÚLTIMA HORA

Omar Montes no actuará en el Orgullo de Madrid tras el aluvión de críticas: "La organización ha preferido que no lo hiciese"

Nuestro colaborador Nacho Gay ha podido hablar con el mánager de Omar Montes, que nos confirma que finalmente no actuará en el Orgullo de la capital. Una decisión que llega tras la cantidad de críticas que ha recibido en redes sociales.

Massiel

Massiel, momentos antes de ser nombrada Hija Adoptiva de Gijón: "De salud estoy bien, dentro de lo que cabe"

Padre Damián

El Padre Damián habla de la paternidad y el amor tras retirarse: "Estoy abierto a lo que venga"

Toples

Toples en la piscina, ¿derecho o provocación?: "No es lo mismo el pecho de un hombre que el de una mujer"

Publicidad