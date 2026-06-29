“Estoy que me canto encima”: el divertido duelo de expresiones que Esther Arroyo desata en Pasapalabra

Un nuevo cuarteto de invitados ha llegado a Pasapalabra para ayudar a Javier y a David y, por supuesto, para dejar momentos memorables. El grupo como tal es nuevo, pero todos sus integrantes son ya buenos conocedores del concurso: Esther Arroyo, Miguel Diosdado, José Lamuño y Marina Castaño. Su visita ha comenzado cuando los concursantes siguen adaptándose a la nueva prueba final, AlaZ, y cuando el bote se sitúa en 694.000 euros.

La bienvenida de Roberto Leal a estos invitados a esta marcada por un duelo de expresiones que ha desatado Esther Arroyo. Feliz y sonriente, ha asegurado: “Yo estoy que me canto encima”. Al presentador le ha encantado esta forma insólita de decir que uno tiene “el bonito subido” o que está “para ponerle un piso”. Justo después, Miguel Diosdado ha hecho su aportación a la charla: ha afirmado que estaba “mejor que en brazos”.

Roberto también le ha preguntado a Javier si es de usar este tipo de expresiones. El concursante ha asegurado que le gustan las frases de Groucho Marx. Ha puesto como ejemplo una de las más mordaces e ingeniosas, y ha provocado las risas en el plató. ¡Descúbrela en el vídeo!

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