El duelo más largo en AlaZ: David alcanza 22 aciertos y Javier se la juega en el último turno

El duelo entre David y Javier en AlaZ ha dejado una nueva muestra más de la enorme igualdad que están manteniendo en la nueva prueba final de Pasapalabra. Con un bote de 694.000 euros en juego, ambos concursantes han optado por un planteamiento mucho más conservador de lo habitual, priorizando la seguridad en cada respuesta frente al riesgo de acelerar el ritmo.

Por sólo un segundo de diferencia, David ha empezado la prueba. Ha sido un arranque de cuatro aciertos, que ha sido una de las jugadas más largas de este duelo. Ambos concursantes han ido a pequeños pasos, en vez de a zancadas, y la partida se ha ido alargando más de lo habitual. De hecho, ha sido el AlaZ más extenso hasta ahora.

Finalmente, David ha conseguido plantarse con 22 aciertos tras una actuación más táctica que explosiva. Javier, con un acierto menos, ha decidido el desenlace con su última jugada, en la que todo era aún posible a falta de siete segundos. ¡Revive este AlaZ tan estratégico en el vídeo!

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