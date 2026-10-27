¡Se cumple! La predicción de “brujo” de Salva Reina con David en Pasapalabra

Salva Reina le ha dicho a Roberto Leal que podía ver el futuro… y lo ha demostrado. Durante todo este programa de Pasapalabra, el actor bromeado con sus habilidades especiales como “brujito”. La prueba ¿Dónde Están? le ha dado la oportunidad definitiva para demostrarlo.

Roberto Leal ha presentado las dos opciones como posibles viajes en el tiempo: pasado y futuro. Moisés se ha quedado con la posibilidad de viajar al pasado y, además, a uno muy concreto: un concierto muy especial de 1980. Más allá de la anécdota, con cierto suspense y apurando el tiempo, el concursante ha completado el panel.

Le tocaba jugar al equipo naranja y Roberto le ha preguntado a Salva por cómo le iba a salir la prueba. El actor ha respondido haciendo un pronóstico, pero no sobre él sino sobre David: “Ya verás que no fallo”. ¡Y se ha cumplido! En un panel lleno de sinónimos de futuro, él tenía claro lo que iba a ocurrir. El presentador, maravillado, le ha preguntado: “¿Cómo lo has sabido?”. ¡Dale al play y descubre lo que ha pasado!