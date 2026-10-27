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Omar Montes se encuentra con Rocío Muñoz en los juzgados: "La conozco de dos veces y me va a meter en la cárcel"

El cantante Omar Montes ha acudido a los Juzgados a encontrarse con la que afirma ser la madre de su hijo. Un encuentro lleno de tensión en el que no han llegado a un acuerdo previo al juicio por la denuncia de Omar Montes.

Omar Montes

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Omar Montes y Rocío Muñoz han acudido hoy a los Juzgados al acto de conciliación previo al juicio tras la querella del cantante. El de Pan Bendito le reclama a Rocío Muñoz 500.000 euros por injurias y calumnias, mientras ella pretende contraatacar con una prueba de paternidad y una petición mayor de dinero.

A la entrada de los Juzgados, Omar Montes se ha mostrado incrédulo. "Al final me va a meter preso, una persona que la conozco de dos veces y me va a meter en la cárcel", afirma el cantante, "por dentro estoy destrozado".

La guerra con Rocío Muñoz ha hecho mucho daño a Omar Montes. Tanto que afirma que está afectando a su familia: "A mi abuela le ha dado un infarto, porque ha venido la Policía a buscarme a su casa".

Por su parte, Rocío parece dispuesta a luchar y aparece con su seguridad privada en los Juzgados. "No me preocupa nada, a ver si le preocupan a él los dos millones de euros que le voy a pedir", advierte.

Finalmente, Rocío informaba a los medios de que no había habido conciliación, pero que sigue dispuesta a luchar. ¡No te pierdas toda la información en el vídeo de arriba!

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