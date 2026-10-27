¿Tenemos miedo a envejecer? La Mesa sale a la calle para preguntar por las arrugas, la edad y los retoques estéticos

¿Existe una edad en la que dejamos de ser jóvenes? ¿Nos preocupa cumplir años o lo que viene con ellos? Esta semana, en La Mesa, ponemos el foco en el miedo a envejecer y hemos salido a la calle para preguntar a la gente cómo vive el paso del tiempo, cuándo empieza a considerar que alguien es mayor y hasta dónde estaría dispuesta a llegar para conservar una apariencia joven.

Las respuestas muestran distintas formas de afrontar esta cuestión. Mientras algunos aseguran que no tienen miedo a envejecer, otros reconocen que sí les preocupa. También hay quien distingue entre el temor a cumplir años y el miedo a perder autonomía, o quien admite que su mayor preocupación es la muerte. "La vida es tan corta que no tengo tiempo para pensar en eso", explica uno de los entrevistados.

¿Cuándo dejamos de ser jóvenes? ¿A los 30, a los 40 o a los 70?

La edad también genera opiniones muy diferentes. Algunos sitúan el final de la juventud en los 28 o los 30 años, mientras que otros la alargan hasta los 40.

¿Tienen los jóvenes más miedo a envejecer que quienes ya han cumplido años? Hay quien considera que las nuevas generaciones se cuidan más físicamente, mientras que otros creen que la juventud tiene preocupaciones más inmediatas y que el envejecimiento todavía queda lejos.

Bótox gratis: ¿nos haríamos retoques para parecer más jóvenes?

Si les ofrecieran un vial de bótox gratis, ¿se lo pondrían? Algunos no se lo piensan y aseguran que se harían más tratamientos estéticos. Otros, en cambio, rechazan la propuesta y defienden sus arrugas: "A mí me gustan mis arrugas".

Una pregunta que abre el debate sobre la presión estética, la aceptación del paso del tiempo y los límites que cada persona está dispuesta a poner a la hora de intentar conservar una apariencia joven.

El miedo a envejecer, a debate este miércoles en La Mesa

Este miércoles, Pedro Cavadas, Sara Carbonero, Judit Mascó, Óscar Higares y Máximo Huerta se sentarán en La Mesa para compartir experiencias, anécdotas y reflexiones sobre el envejecimiento, la belleza y los retoques estéticos.

La conversación abordará la preocupación por perder la juventud y llegará también a una cuestión que interesa especialmente al cirujano Pedro Cavadas: la posibilidad de alcanzar algún día la inmortalidad física. Una mesa para escuchar diferentes puntos de vista sobre cómo vivimos el paso del tiempo y hasta qué punto nos preocupa envejecer.

No te lo pierdas, este miércoles en La Mesa, después de El Hormiguero, en Antena 3.