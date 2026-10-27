Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

ENTREVISTAS

¿Tenemos miedo a envejecer? La Mesa sale a la calle para preguntar por las arrugas, la edad y los retoques estéticos

¿A qué edad dejamos de ser jóvenes? ¿Nos pondríamos bótox si fuera gratis? Salimos a la calle para descubrir cómo se enfrenta la gente al paso del tiempo y qué hay detrás del miedo a envejecer.

¿Tenemos miedo a envejecer? La Mesa sale a la calle para preguntar por las arrugas, la edad y los retoques estéticos

¿Tenemos miedo a envejecer? La Mesa sale a la calle para preguntar por las arrugas, la edad y los retoques estéticos

Publicidad

Alejandro Hergon
Publicado:

¿Existe una edad en la que dejamos de ser jóvenes? ¿Nos preocupa cumplir años o lo que viene con ellos? Esta semana, en La Mesa, ponemos el foco en el miedo a envejecer y hemos salido a la calle para preguntar a la gente cómo vive el paso del tiempo, cuándo empieza a considerar que alguien es mayor y hasta dónde estaría dispuesta a llegar para conservar una apariencia joven.

Las respuestas muestran distintas formas de afrontar esta cuestión. Mientras algunos aseguran que no tienen miedo a envejecer, otros reconocen que sí les preocupa. También hay quien distingue entre el temor a cumplir años y el miedo a perder autonomía, o quien admite que su mayor preocupación es la muerte. "La vida es tan corta que no tengo tiempo para pensar en eso", explica uno de los entrevistados.

¿Cuándo dejamos de ser jóvenes? ¿A los 30, a los 40 o a los 70?

La edad también genera opiniones muy diferentes. Algunos sitúan el final de la juventud en los 28 o los 30 años, mientras que otros la alargan hasta los 40.

¿Tienen los jóvenes más miedo a envejecer que quienes ya han cumplido años? Hay quien considera que las nuevas generaciones se cuidan más físicamente, mientras que otros creen que la juventud tiene preocupaciones más inmediatas y que el envejecimiento todavía queda lejos.

Bótox gratis: ¿nos haríamos retoques para parecer más jóvenes?

Si les ofrecieran un vial de bótox gratis, ¿se lo pondrían? Algunos no se lo piensan y aseguran que se harían más tratamientos estéticos. Otros, en cambio, rechazan la propuesta y defienden sus arrugas: "A mí me gustan mis arrugas".

Una pregunta que abre el debate sobre la presión estética, la aceptación del paso del tiempo y los límites que cada persona está dispuesta a poner a la hora de intentar conservar una apariencia joven.

El miedo a envejecer, a debate este miércoles en La Mesa

Este miércoles, Pedro Cavadas, Sara Carbonero, Judit Mascó, Óscar Higares y Máximo Huerta se sentarán en La Mesa para compartir experiencias, anécdotas y reflexiones sobre el envejecimiento, la belleza y los retoques estéticos.

La conversación abordará la preocupación por perder la juventud y llegará también a una cuestión que interesa especialmente al cirujano Pedro Cavadas: la posibilidad de alcanzar algún día la inmortalidad física. Una mesa para escuchar diferentes puntos de vista sobre cómo vivimos el paso del tiempo y hasta qué punto nos preocupa envejecer.

No te lo pierdas, este miércoles en La Mesa, después de El Hormiguero, en Antena 3.

Javier Clemente desmiente haber pegado a un periodista: "No le he pegado, le he amenazado que le iba a pegar con la brocha del micrófono"

Javier Clemente en La Mesa: "He estado 35 años acusado de pegar a un periodista y nunca lo hice"

Antena 3 » Programas » La Mesa

Publicidad

Programas

Jero

David, el presunto hijo no reconocido de Jero de Los Chichos: "Siempre me han dicho en casa que era él"

Xavier y Luis Font

El fuerte enfrentamiento de los hermanos Font, de Locomía, en directo: "Tendrá consecuencias legales"

Omar Montes

Omar Montes se encuentra con Rocío Muñoz en los juzgados: "La conozco de dos veces y me va a meter en la cárcel"

Esther
Hablamos con ella

Habla la policía que recibió el aviso del mal estado de la pasarela de El Bocal: "Mi actuación fue conforme a la ley"

Los coaches de La Voz analizan cómo llegan a las Batallas: "Tengo posibilidades de ganar"
Contenido exclusivo

Los coaches de La Voz analizan cómo llegan a las Batallas: "Tengo posibilidades de ganar"

Carolina Lapausa
EN PLATÓ

Carolina Lapausa: "La gravedad de un TCA no se mide en un peso, sino en la capacidad que tiene para fastidiarte la vida"

La actriz Carolina Lapausa, conocida por su papel en series como Sueños de Libertad, nos presenta un libro en el que se abre en canal y habla del trastorno alimentario que la sometió durante años.

Cadena humana
Hablamos con ella

Eliana, la mujer rescatada por una cadena humana en la playa de Riazor: "Estaba leyendo en la orilla"

Eliane estaba leyendo un libro en la playa de Riazor (A Coruña), cuando una ola la engulló. Al ver que no era capaz de salir, diez personas salieron a su rescate formando una cadena humana.

¿Tenemos miedo a envejecer? La Mesa sale a la calle para preguntar por las arrugas, la edad y los retoques estéticos

¿Tenemos miedo a envejecer? La Mesa sale a la calle para preguntar por las arrugas, la edad y los retoques estéticos

Verónica Hidalgo

La Policía da detalles de la estrecha relación del marido de Verónica Hidalgo con el cabecilla de la banda criminal

Carlos Quílez

Tiendas vacías y hartazgo vecinal: Carlos Quílez muestra qué queda de la acampada de Sol un mes después

Publicidad