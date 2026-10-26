Aura, la palabra de moda: Roberto Leal aclara cómo utilizarla correctamente

Hay palabras que pasan años en el diccionario de la RAE y que, de repente, invaden conversaciones. Gracias a las redes sociales, es lo que ha ocurrido con 'aura', un término que ha cobrado una nueva vida entre los jóvenes gracias a la expresión 'farmear aura', convertida en una de las fórmulas de moda para hablar de carisma, estilo o popularidad.

La palabra salió a relucir en Pasapalabra, durante un duelo entre David y Moisés en AlaZ, y dio pie a una curiosa explicación de Roberto Leal. El presentador quiso detenerse un momento en la forma correcta de utilizarla, especialmente ante las dudas sobre si es un término masculino o femenino.

Felipe Reyes, María José Suárez, Paola Dominguín y Pablo Ojeda, como invitados en ese programa, aprendieron el buen uso de 'aura'. Con esta explicación de la Real Academia Española, queda claro que una palabra tan clásica puede encontrar una segunda juventud... pero siempre mientras se utilice de forma adecuada. ¡Descúbrelo en el vídeo!