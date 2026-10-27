David, el presunto hijo no reconocido de Jero de Los Chichos: "Siempre me han dicho en casa que era él"

David, un hombre de 42 años, asegura que Juan Antonio Jiménez Muñoz, conocido como Jero, integrante de Los Chichos, es su padre biológico. Según cuenta, su madre le contó esta historia cuando era pequeño y ahora ha decidido acudir a los tribunales para que se reconozca legalmente su relación. "Desde que tengo conciencia sé quién es mi padre, siempre me lo dijeron en casa", asegura David.

Como prueba, presenta un análisis de ADN que refleja un 99,99 % de compatibilidad de hermandad con Chaboli, a quien señala como su supuesto hermano. Una prueba que logró gracias a una colilla que recogió de Chaboli tras un largo seguimiento.

El caso se resolverá judicialmente el próximo 4 de noviembre. Si la justicia le da la razón, podría reclamar la herencia que le corresponda. "Me hubiera gustado ahorrarnos todo esto y arreglarlo en persona y tener un trato familiar", admite David.

David afirma que su objetivo no es solo económico, sino también resolver una incógnita personal que le ha acompañado durante 42 años. ¿Logrará ser reconocido como el hijo del del medio de los Chichos?