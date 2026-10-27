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Los coaches de La Voz analizan cómo llegan a las Batallas: "Tengo posibilidades de ganar"

Lola Índigo, Pablo López, Melendi y Mika han hablado sobre las armas que poseen para afrontar esta nueva fase del programa.

Los coaches de La Voz analizan cómo llegan a las Batallas: "Tengo posibilidades de ganar"

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Las Audiciones a ciegas de La Voz han llegado a su fin y, con ello, llega el pistoletazo de salida a una de las fases más críticas de la edición. Lola Índigo, Pablo López, Melendi y Mika se enfrentan a la complicada tesitura de enfrentar a sus talents en una Batalla a todo o nada y decidir con quién se quedan.

Además de las novedades que trae consigo este formato, los coaches están seguros de haber hecho los deberes en las Audiciones. Tanto es así, que Lola cree que "por primera vez" tiene posibilidades de ganar.

Pablo, Melendi y Mika, por su parte, han asegurado que su estrategia va a ser guiarse por el corazón y, sobre todo, por lo que los talents demuestren en la "actuación presente". ¡Así han dicho sentirse los artistas!

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