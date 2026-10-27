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Carolina Lapausa: "La gravedad de un TCA no se mide en un peso, sino en la capacidad que tiene para fastidiarte la vida"

La actriz Carolina Lapausa, conocida por su papel en series como Sueños de Libertad, nos presenta un libro en el que se abre en canal y habla del trastorno alimentario que la sometió durante años.

Carolina Lapausa

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Carolina Lapausa es una famosa actriz que ha saltado a la fama por series como Sueños de Libertad u El Internado. Sin embargo, hoy se sienta en el plató de Y ahora Sonsoles para presentarnos su faceta más personal más allá de las cámaras.

La actriz presenta su libro Treinta y cuatro, en el que cuenta su lucha contra un trastorno de la conducta alimentaria que la ha marcado para siempre. Este la ha acompañado desde que era pequeña y que ha condicionado todos los aspectos de su vida.

"Cuando pedí ayuda, me di cuenta de que llevaba arrastrando este problema desde pequeña, pero lo había normalizado", asegura Carolina, "en el colegio, escondía los bocadillos que me llevaba para el recreo".

Durante su carrera, Carolina llegó a pensar que adelgazar le haría ser más querida. Su miedo al rechazo se materializó en una necesidad obsesiva de control y de su cuerpo. "Siempre me buscaba en las miradas ajenas", confiesa.

El trastorno que padecía minó sus relaciones personales y no fue hasta que su madre la llevó a un médico, que logró darse cuenta de que tenía un problema. "El TCA lo que ha hecho conmigo es castigarme", afirma, "me ha impedido relacionarme libremente con gente que quiero".

A día de hoy, tras años de terapia y recaídas, cuenta su historia de convivencia con un trastorno que cambia vidas enteras: "La gravedad de un TCA no se mide en un peso, sino en la capacidad que tiene para fastidiarte la vida". ¡No te pierdas su historia en el vídeo de arriba!

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