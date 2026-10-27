Lamine Yamal e Inés García conquistan el Balón de Oro con sus looks: guantes efecto Kim Kardashian y un broche XXL

Lamine Yamal fue uno de los grandes protagonistas de la gala del Balón de Oro 2026. Fue el tercer futbolista más votado para llevarse el máximo galardón de la noche y también se proclamó ganador, por tercer año consecutivo, del Trofeo Kopa, que premia al mejor talento joven masculino del año.

En una cita tan especial, el jugador estuvo acompañado por su novia, la influencer Inés García, quien tampoco dejó a nadie indiferente con su elección estilística.

Inés García y Lamine Yamal | Getty Images

Un diseño con un guiño a lo Kim Kardashian

La creadora de contenido apostó por un elegante vestido negro largo de falda recta hasta los pies. Un diseño ajustado de escote barco sutil y hombreras muy marcadas que aportaban estructura al corte, firmado por la casa Giuseppe Di Morabito. El detalle más original de la pieza radicaba en sus mangas extendidas hasta convertirse en guantes, un recurso muy estilo Kim Kardashian que aportó un toque sofisticado y vanguardista.

Inés García completó el conjunto con anillos superpuestos sobre las propias mangas y pendientes a juego, todo de la firma de alta joyería Repossi. Aunque quedaban ocultos bajo la caída de la falda, el calzado elegido llevaba el sello de Christian Louboutin, demostrando que, a pesar de su juventud (tiene 21 años), sabe de elegancia y lujo.

Inés García | Gtres

Siguiendo la línea minimalista del estilismo, Inés optó por llevar la melena suelta, lisa y con raya al medio. Para el maquillaje, lució una propuesta en tonos neutros fríos con abundante máscara de pestañas, contouring, unas ligeras pecas dibujadas en la nariz y un lip combo en tonos nude y rosa.

Inés García | Getty Images

Un accesorio XXL firmado por Chanel

Un estilismo que cobraba pleno sentido al lado de Lamine Yamal, quien vistió un total look negro de Chanel a juego con su pareja. El futbolista añadió la nota creativa al conjunto mediante un accesorio icónico: el broche de la mítica camelia de la maison francesa, reeditado en tamaño XXL con plumas en tono rosa empolvado.

Lamine Yamal | Gtres

Un guiño de moda que ya vimos en la alfombra roja de los Premios Oscar, donde el actor Pedro Pascal también elevó un traje sobrio con este mismo detalle en color blanco.

Pedro Pascal en los Premios Oscar 2026 | Gtres

La tendencia del twinning que triunfa en las alfombras rojas

Más allá de la elección individual de cada prenda, la pareja demostró una sintonía estética perfecta al sumarse a la tendencia del twinning, el arte de coordinar los estilismos en pareja para crear una narrativa visual unificada en la alfombra roja. La combinación del negro riguroso de Giuseppe Di Morabito en ella y la propuesta de la maison Chanel en él, con la única nota de color aportada por el futbolista, convirtió su aparición conjunta en una de las estampas más comentadas y fotografiadas de la velada.