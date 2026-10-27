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Mejores momentos | 27 de octubre

El ataque de risa de Salva Reina por su inglés en Pasapalabra: “Creía que lo estaba diciendo bien”

El actor ha dejado un momentazo cantando, o intentándolo al menos, el tema ‘Freed from desire’ en La Pista. ¡Y ha hecho pleno!

El ataque de risa de Salva Reina por su inglés en Pasapalabra: “Creía que lo estaba diciendo bien”

El ataque de risa de Salva Reina por su inglés en Pasapalabra: “Creía que lo estaba diciendo bien”

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Salva Reina ha demostrado que en La Pista no siempre hace falta dominar el inglés para salir victorioso. El actor ha protagonizado uno de los momentos más divertidos de la tarde en Pasapalabra cuando ha intentado cantar ‘Freed from Desire’, el popular éxito de Gala, dejando una interpretación tan entusiasta como peculiar.

Nada más reconocer la canción, Salva se ha lanzado a tararear. Entre pronunciaciones improvisadas, el actor ha regalado una actuación que ha provocado las carcajadas de todo el plató. Roberto Leal ha comprobado que se sabía la canción, pero le ha pedido algo más para poder darle la victoria: “Dame una palabra”. El comentario ha provocado la risa del propio invitado, que ha conseguido salir airoso cuando se le ha entendido “desire”.

De esta forma, Salva ha firmado el pleno y, como broche, él mismo ha acabado protagonizando un auténtico ataque de carcajadas al admitir: “Lo más fuerte es que yo creía que lo estaba diciendo bien”. Quizá su inglés no convenció del todo, pero su espontaneidad sí conquistó al plató entero. ¡Descúbrelo en el vídeo!

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