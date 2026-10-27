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El fuerte enfrentamiento de los hermanos Font, de Locomía, en directo: "Tendrá consecuencias legales"

Tras las declaraciones de Xavier Font que ponían en duda la indigencia de su hermano Luis, este responde en Y ahora Sonsoles y desvela un dato que ha hecho estallar a Xavier.

Xavier y Luis Font

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Xavier Font, fundador de Locomía, se sentaba ayer en el plató de Y ahora Sonsoles para responder a todas sus polémicas. Muchos integrantes de la banda le señalan como el culpable del declive del grupo y no tienen muy buena relación con él, incluido su hermano Luis.

Xavier Font

Durante su entrevista, Xavier Font puso en duda las malas condiciones en las que vive su hermano, que ha llegado a confesar que ha tenido que pedir limosna en el metro para sobrevivir. Según Xavier, todo es un montaje y pone en duda su supuesta indigencia.

Luis Font se ha mostrado muy dolido en Y ahora Sonsoles ante las declaraciones de su hermano. "Me duele que no me crea", afirma. Pese a que durante los últimos meses Luis intentó acercarse a su hermano, este no ha querido coger su mano.

A raíz de las acusaciones de Xavier, Luis ha afirmado que su hermano "tiene mucho que callar". "Tiene locales en Barcelona donde está ejerciendo una actividad ilícita, una actividad que no corresponde con lo que está ese local destinado", señala.

Tras escuchar estas palabras, Xavier ha irrumpido en directo en Y ahora Sonsoles para avisar a su hermano de que "tendrá consecuencias legales, por injurias". "Mi hermando ha dejado de existir para mí", sentencia Xavier. ¿Será este el inicio de una nueva guerra entre los hermanos Font?

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