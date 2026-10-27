La bola negra continúa imparable y ya ha superado los 5 millones de espectadores

Continúa la senda de éxitos para La bola negra, que ya ha superado los 5 millones de espectadores. En su quinta semana de proyección en cines, ha logrado recaudar otros 2.009.280 euros, con 253.599 nuevos espectadores, según datos de Box Office. Proyectada en 384 salas de toda España, mantuvo el mejor promedio del Top 20 con 5.233 euros por sala.

La película, dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi, que representará a España en los Oscar de 2027, ha recaudado en total 34.281.135 euros, logrando una asistencia de 5.112.234 espectadores, consiguiendo así el cuarto lugar del ranking de las películas españolas más taquilleras de todos los tiempos.

Sinopsis de La bola negra

La bola negra narra las vidas interconectadas de tres hombres en tres épocas distintas. Tres existencias íntimamente ligadas por la sexualidad y el deseo, el dolor y la herencia; y una de las últimas obras, inacabada, de Federico García Lorca. La bola negra, una película Original Movistar Plus y Suma Content Films en coproducción con El Deseo y Le Pacte y con la participación de Atresmedia, se estrena en salas de cine de la mano de la distribuidora Elastica. Tras su paso por salas se podrá ver en exclusiva en Movistar Plus.