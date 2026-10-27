El homenaje de Moisés a Karina imitándola con ‘El baúl de los recuerdos’ en La Pista

A Moisés le gusta cantar. De eso ya no queda ninguna duda desde que regresó a Pasapalabra. Y esa buenísima disposición, junto con una más que correcta afinación de su voz, está dejando momentos maravillosos. En este programa ha protagonizado uno tan divertido como cariñoso: un improvisado homenaje a Karina en La Pista. Lo que no ha podido es mantener el nivel de pleno que acababa de lograr Salva Reina, incluso pese a su inglés con ‘Freed from desire’.

La canción parecía propicia para que Moisés la acertara a la primera, a pesar de que es del año 1969. Sin embargo, su primera intuición le ha llevado a temas en inglés. Por su parte, David estaba también atascado y sólo se le ha ocurrido ‘Cantando bajo la lluvia’.

Los concursantes han necesitado escuchar un poco más de música para salir del bache. Entonces sí, Moisés se ha dado cuenta de que era ‘El baúl de los recuerdos’. Ha carraspeado… y ha dado la sorpresa: ha cantado en falsete para intentar imitar a Karina. Más allá de las risas, todos han quedado asombrados con el detalle y Roberto Leal ha sentenciado el pleno con un “¡Sobresaliente!”. ¡No te lo pierdas en el vídeo!