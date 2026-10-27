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En tierra lejana | Avance

Esta noche, Ecmel secuestra a Cihan Deniz para vengarse de los Albora: ¿conseguirán rescatarlo?

Cihan participa en un acto solidario cuando una mujer se desmaya y obliga a todos a movilizarse para atenderla. En medio de todo esto, Cihan Deniz desaparece: ¡Ecmel aprovecha el momento para secuestrarlo!

Esta noche, Ecmel secuestra a Cihan Deniz para vengarse de los Albora: ¿conseguirán rescatarlo?

Esta noche, Ecmel secuestra a Cihan Deniz para vengarse de los Albora: ¿conseguirán rescatarlo?

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Cihan da un discurso en un acto solidario en el que defiende el derecho de todos los niños a recibir una educación. Pero la celebración se interrumpe cuando una mujer se desmaya y el empresario pide ayuda para atenderla. En medio de esto, Cihan Deniz desaparece.

El pequeño se acerca a un puesto para comprar un regalo para sus padres. Mientras una dependienta le ayuda a elegir, los hombres de Ecmel aparecen para llevárselo por orden suya.

Cuando Alya y Cihan descubren que su hijo ha desaparecido, corren desesperados para intentar alcanzarlo, pero no consiguen impedir que se lo lleven. ¿Lograrán los Albora encontrar a Cihan Deniz antes de que sea demasiado tarde?

Esta noche, a las 23 horas, en Antena 3. Y ya en atresplayer.

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