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Todo lo que debes saber sobre las Batallas de La Voz: cómo funcionan y qué cambia esta temporada

Este viernes arrancan las Batallas de La Voz en Antena 3 con importantes novedades.¡Te contamos la nueva mecánca!

Vanesa Martín, coach de La Voz

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Celia Gil
Celia Gil
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Este viernes, llegan las Batallas de La Voz a Antena 3. Después de unas Audiciones a ciegas llenas de emoción, sorpresas y mucho talento, Melendi, Lola Índigo, Mika y Pablo López se preparan para una de las fases más complicadas del programa.

Los cuatro coaches tendrán que enfrentarse a decisiones que pueden cambiar el futuro de sus equipos. Pero este año no estarán solos: Vanesa Martín llega como quinta coach y tendrá un papel fundamental en esta nueva etapa.

¡Te contamos todas las novedades de las Batallas de La Voz!

Vuelven los duelos: dos talents y un solo ganador

Una de las grandes novedades de esta edición es el regreso de las Batallas tradicionales. Dos talents de un mismo equipo se enfrentarán sobre el escenario interpretando una canción juntos, pero solo uno podrá continuar en el equipo de su coach.

Melendi, Lola Índigo, Mika y Pablo López tendrán que elegir qué voz quieren conservar, dejando fuera a su compañero.

Sin embargo, los talents que no sean elegidos todavía tendrán una nueva oportunidad al final de la gala porque Vanesa Martín llega como quinta coach para salvar a uno de ellos.

Vanesa Martín llega como quinta coach de La Voz

¡La gran sorpresa de las Batallas tiene nombre propio! Vanesa Martín se incorpora a La Voz como quinta coach y tendrá una misión muy especial.

La artista podrá rescatar a un talent de cada equipo entre aquellos que no hayan sido seleccionados por sus coaches durante los duelos.

De esta manera, cuatro voces de cada gala de batallas, tendrán una nueva oportunidad de continuar en el programa gracias a Vanesa Martín.

La tarjeta roja: un pase directo a los Directos

Este año los coaches también tendrán un arma que puede cambiarlo todo: la tarjeta roja, con la que podrán enviar directamente a uno de los talents de su equipo a la fase de los Directos.

Una decisión muy importante que permitirá a Melendi, Lola Índigo, Mika y Pablo López asegurar la continuidad de una de sus voces sin tener que pasar por las siguientes eliminatorias.

¿Quiénes serán los afortunados en conseguir ese pase directo?

Los robos también serán protagonistas de las Batallas

¡Y todavía hay más! Cada coach contará con un robo para incorporar a su equipo a un talent que haya sido descartado por otro coach.

Una oportunidad para reforzar sus equipos y dar una segunda vida a algunas de las voces que no hayan conseguido superar su duelo.

Los robos prometen provocar nuevas estrategias y mucha competición entre los cuatro coaches.

Este viernes, no te pierdas el estreno de las Batallas de La Voz, a las 22:00 h en Antena 3 y ya disponible en atresplayer.

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