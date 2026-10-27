Habla la policía que recibió el aviso del mal estado de la pasarela de El Bocal: "Mi actuación fue conforme a la ley"

El pasado 3 de marzo, siete jóvenes realizaban una ruta por la playa de El Bocal (Santander), cuando una pasarela cedió debido al mal mantenimiento y seis de ellos murieron en el acto. Un accidente que, ocho meses después, sigue resonando en los vecinos.

Apenas 24 horas antes del accidente, un ciclista que pasaba por la zona llamó al 112 para alertar del mal estado de la pasarela. Esther es la agente de Policía Local que recibió la advertencia por parte del 112 y que ahora está siendo investigada por presuntamente no continuar la cadena que hubiera evitado el accidente.

Esther se ha mostrado rota en nuestro programa. Según cuenta, su labor siempre fue ayudar a la gente y las muertes de estos seis estudiantes la frustran profundamente. "Estoy afectada y abatida por estas muertes y estas familias que están sufriendo", admite Esther.

Pese a que se considera parte de la cadena que ha llevado a la muerte de los seis estudiantes, afirma que "tiene la conciencia tranquila" porque actuó según dicta la ley. "Acorde a la información que recibí aquel día, actué acorde a los protocolos", afirma.

La agente de policía sostiene que, aunque se siente muy culpable, cree que se la ha juzgado mucho por lo que pasó. "Estamos hablando de 12 años de pasarela y una llamada a emergencias, creo que implica a más servicios, no solo al de Policía Local", termina diciendo.