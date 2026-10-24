Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Durante la Silla Azul

El emotivo homenaje de un aspirante a su padre: “Intentó participar, pero no pudo”

Alberto explicó que la incapacidad de su padre no estaba en el vocabulario, ya que su nombre está incluso en los agradecimientos del María Moliner, sino que fue por otro motivo.

El emotivo homenaje de un aspirante a su padre: “Intentó participar, pero no pudo”

El emotivo homenaje de un aspirante a su padre: “Intentó participar, pero no pudo”

Publicidad

Alberto Mendo
Alberto Mendo
Publicado:

La pasión por las palabras puede heredarse, y en el caso de Alberto parece que viene de familia. Durante su presentación en Pasapalabra, el aspirante a la Silla Azul compartió un recuerdo muy especial al hablar de su padre, una figura que también soñó con formar parte del concurso y que, según explicó, reunía condiciones más que suficientes para intentarlo.

El momento se convirtió el pasado en martes en un pequeño pero emotivo homenaje. "He venido fundamentalmente porque mi padre intentó participar en este concurso varias veces", explicó Alberto. De hecho, Alberto quiso claro que el problema nunca estuvo en sus conocimientos: "Tenía mucho vocabulario, porque se tecleó en linotipia enterito el María Moliner hace muchos años". Incluso destacó que "su nombre está en agradecimientos".

El candidato reveló la verdadera dificultad que encontraba su padre para dar el paso de presentarse a Pasapalabra: "El tiempo". Comentó que hay palabras que parecen fáciles, pero lo complicado está en sacarla en pocos segundos. En su nombre, Alberto disfrutó de esta oportunidad y lo hizo tan bien que a punto estuvo de eliminar a Moisés.

Moisés se lía... ¡y falla en la Silla Azul!: a un paso de quedar eliminado de Pasapalabra

Moisés se lía... ¡y falla en la Silla Azul!: a un paso de quedar eliminado de Pasapalabra

Su participación en sí, lo bien que lo hizo y su homenaje emocionaron al plató. Más allá del sueño personal de convertirse en concursante, Alberto sintió que estaba representando a alguien que había deseado vivir esa experiencia antes que él. Un bonito recuerdo que demostró que Pasapalabra no sólo está lleno de definiciones y desafíos, sino también de historias personales capaces de emocionar.

El gesto de orgullo de David en AlaZ: roza el bote de Pasapalabra y sentencia ante Moisés

El gesto de orgullo de David en AlaZ: roza el bote de Pasapalabra y sentencia ante Moisés

Antena 3 » Programas » Pasapalabra

Publicidad

Programas

El emotivo homenaje de un aspirante a su padre: “Intentó participar, pero no pudo”

El emotivo homenaje de un aspirante a su padre: “Intentó participar, pero no pudo”

Juan del Val en El Hormiguero

La "cronología" de los enfados de Juan del Val: Nuria Roca explica que "se cabrea como un mono"

Máximo Huerta pregunta a Bárbara Rey por el rey emérito y ella acaba estallando: "Me tiene hasta el moño"

Máximo Huerta pregunta a Bárbara Rey por el rey emérito y ella acaba estallando: "Me tiene hasta el moño"

Laura Moure y Jorge Fernández en La ruleta de la suerte noche
AVANCE | 24 de octubre

Vuelve la diversión y la emoción con La ruleta de la suerte noche: “Una experiencia única”

“Lo siento de corazón”: Melendi se disculpa con Estela por no girarse
Mejores momentos | Audiciones

“Lo siento de corazón”: Melendi se disculpa con Estela por no girarse

Loli
Estafa

Se hacen pasar por su banco con una grabación falsa: "Me decían que había una transferencia que yo no había hecho"

Loli Pérez estuvo a punto de caer en una sofisticada estafa bancaria que utilizaba una grabación de voz casi perfecta para alertarla de una supuesta transferencia de 3.990 euros. Los delincuentes la pusieron nerviosa y trataron de convencerla de que podían vaciarle la cuenta si no seguía sus instrucciones.

Pablo López, Mika y Melendi en La Voz
Minuto a minuto

Las últimas Audiciones a ciegas dejan una noche para enmarcar con los equipos ya completos: así hemos vivido la gala

Las Audiciones a ciegas de La Voz 2026 han llegado a su fin y esta sexta gala de la temporada nos ha regalado momentos realmente inolvidables. ¡Revive la noche!

Coaches de La Voz 2026

Las Audiciones terminan con muchas sorpresas: estos son los 56 talents de La Voz 2026

El próximo viernes llegan las batallas de La Voz con Vanesa Martín como quinto coach

El próximo viernes llegan las batallas de La Voz con Vanesa Martín como quinto coach

Estrella, talent de La Voz

Estrella emociona a Lola Índigo y pone el broche de oro a las Audiciones de La Voz 2026

Publicidad