El emotivo homenaje de un aspirante a su padre: “Intentó participar, pero no pudo”

La pasión por las palabras puede heredarse, y en el caso de Alberto parece que viene de familia. Durante su presentación en Pasapalabra, el aspirante a la Silla Azul compartió un recuerdo muy especial al hablar de su padre, una figura que también soñó con formar parte del concurso y que, según explicó, reunía condiciones más que suficientes para intentarlo.

El momento se convirtió el pasado en martes en un pequeño pero emotivo homenaje. "He venido fundamentalmente porque mi padre intentó participar en este concurso varias veces", explicó Alberto. De hecho, Alberto quiso claro que el problema nunca estuvo en sus conocimientos: "Tenía mucho vocabulario, porque se tecleó en linotipia enterito el María Moliner hace muchos años". Incluso destacó que "su nombre está en agradecimientos".

El candidato reveló la verdadera dificultad que encontraba su padre para dar el paso de presentarse a Pasapalabra: "El tiempo". Comentó que hay palabras que parecen fáciles, pero lo complicado está en sacarla en pocos segundos. En su nombre, Alberto disfrutó de esta oportunidad y lo hizo tan bien que a punto estuvo de eliminar a Moisés.

Su participación en sí, lo bien que lo hizo y su homenaje emocionaron al plató. Más allá del sueño personal de convertirse en concursante, Alberto sintió que estaba representando a alguien que había deseado vivir esa experiencia antes que él. Un bonito recuerdo que demostró que Pasapalabra no sólo está lleno de definiciones y desafíos, sino también de historias personales capaces de emocionar.