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Marta Torné nos presenta su lado más íntimo, esta tarde en Y ahora Sonsoles

La actriz y presentadora Marta Torné ha pasado por series y películas, pero también ha tomado el mando de distintos formatos y realities. Hoy, se sienta en el plató de Y ahora Sonsoles para presentarnos su faceta más personal más allá de la pantalla.

Marta Torné

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Marta Torné apareció por primera vez en nuestras pantallas en el año 2007, interpretando a María en El Internado. Desde entonces, pasó a formar parte de los rostros más conocidos de nuestro país y participó en series como Los protegidos. Al tiempo, pasó de la interpretación a la presentación de diferentes programas y realities de televisión.

Más allá de su larga trayectoria en televisión, Marta Torné disfruta de una vida personal plena junto a su marido, el director y guionista español Roger Gual, y se muestra sin filtros en sus redes sociales. Allí, habla sin tapujos de muchos temas y demuestra que es una persona sin miedo a nada.

Ejemplo de su naturalidad es cómo ha hablado siempre de su falta de deseo de ser madre o los problemas que tuvo con la alimentación siendo más joven. ¡No te pierdas su entrevista, esta tarde a partir de las 17:00 horas en Antena 3!

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