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MASK SINGER: Vive la segunda gala de Mask Singer con dos nuevos desenmascaramientos

Actuación | Programa 2

Bocata de calamares revive ‘El último día de nuestras vidas’ de Dani Martín en Mask Singer

Con una voz muy particular, Bocata de calamares lo ha dado todo sobre el escenario de Mask Singer.

Bocata de calamares

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Julián López
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Bocata de calamares nos había dejado claro con sus pistas que es el rey de todas las celebraciones, y lo ha demostrado con creces sobre el escenario de Mask Singer.

Bocata de calamares en Mask Singer

En este programa, Bocata de calamares ha cantado ‘El último día de nuestras vidas’, de Dani Martín, con una voz muy particular y poniendo en pie a todos en Mask Singer.

Bocata de calamares ha hecho un alarde de personalidad y buen rollo sobre el escenario de Mask Singer. Pero lo que todos queremos saber es… ¿quién estará debajo de esta máscara tan enrollada? ¡Qué ganas de descubrirlo!

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