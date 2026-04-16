Salva Reina revela el divertido momento con una señora en el parking de Mask Singer: "Nos vio con las máscaras y se fue"

La creencia popular es que los caracoles se mueven muy despacio; sin embargo, Salva Reina se subió al escenario de Mask Singer para demostrar que esto no siempre es así. Al ritmo de 'Sex Bomb', el actor dejaba claro que sabe moverse como nadie. Baile en el suelo incluido.

Ahora bien, mucho antes de su actuación, Salva aparecía en el punto de recogida del programa para empezar a seguir las normas que le dejaban claro que "no podemos hablar". Una directriz que el actor ya sufría desde un principio: "Esto es lo que más me va a costar".

A partir de ese momento, el aparcamiento se convertía en el centro de una divertida anécdota que ha recordado después de la segunda gala de Mask Singer 5.

"Mira, hay una señora", comentaba entre risas desde dentro de la furgoneta mientras se colocaba un pasamontañas: "Esta va a dar parte a la policía".

En su entrevista con Arturo Valls, quiso explicar cómo fue la situación. "Vino como a recoger un paquete porque había una de estas cosas de recogidas de paquetes ahí", comienza: "Nos vio allí con las máscaras y se fue".

Probablemente, la señora no entendería nada de lo que estaba sucediendo en el parking. Lo cual, como bien demuestra Salva, le hizo estallar en carcajadas; empezando ya con su particular sentido del humor lo que poco después se convertiría en una de las interpretaciones más memorables de esta edición.