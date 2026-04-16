Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

DETRÁS DE LAS MÁSCARAS

Salva Reina revela el divertido momento con una señora en el parking de Mask Singer: "Nos vio con las máscaras y se fue"

Salva Reina llegó a Mask Singer para compartir con el público la divertida actuación de Caracol. Ahora bien, antes de ponerse la máscara, el ganador del Goya vivió un surrealista momento en el punto de recogida.

Salva Reina en Mask Singer 5

Salva Reina revela el divertido momento con una señora en el parking de Mask Singer: "Nos vio con las máscaras y se fue"

Publicidad

Borja Tamayo
Publicado:

La creencia popular es que los caracoles se mueven muy despacio; sin embargo, Salva Reina se subió al escenario de Mask Singer para demostrar que esto no siempre es así. Al ritmo de 'Sex Bomb', el actor dejaba claro que sabe moverse como nadie. Baile en el suelo incluido.

Caracol

Ahora bien, mucho antes de su actuación, Salva aparecía en el punto de recogida del programa para empezar a seguir las normas que le dejaban claro que "no podemos hablar". Una directriz que el actor ya sufría desde un principio: "Esto es lo que más me va a costar".

A partir de ese momento, el aparcamiento se convertía en el centro de una divertida anécdota que ha recordado después de la segunda gala de Mask Singer 5.

¡Salva Reina, desenmascarado!: el actor se escondía bajo el Caracol de Mask Singer

"Mira, hay una señora", comentaba entre risas desde dentro de la furgoneta mientras se colocaba un pasamontañas: "Esta va a dar parte a la policía".

En su entrevista con Arturo Valls, quiso explicar cómo fue la situación. "Vino como a recoger un paquete porque había una de estas cosas de recogidas de paquetes ahí", comienza: "Nos vio allí con las máscaras y se fue".

Probablemente, la señora no entendería nada de lo que estaba sucediendo en el parking. Lo cual, como bien demuestra Salva, le hizo estallar en carcajadas; empezando ya con su particular sentido del humor lo que poco después se convertiría en una de las interpretaciones más memorables de esta edición.

¡Otra estrella internacional!: Martina Navratilova era la Fregona de Mask Singer

¡Otra estrella internacional!: Martina Navratilova era la Fregona de Mask Singer

Antena 3» Programas» Mask Singer

Publicidad

Programas

Salva Reina en Mask Singer 5

Salva Reina revela el divertido momento con una señora en el parking de Mask Singer: "Nos vio con las máscaras y se fue"

Imagen de Jaime de los Santos y Susanna Griso

Jaime de los Santos responde al "dardo" de Ana Redondo: "Quizá si leyese más sería mejor ministra"

Marta Sánchez, Antonio Resines o Glòria Serra recuerdan su peor fiesta: “Haberlas, haylas”

Marta Sánchez, Antonio Resines o Glòria Serra recuerdan su peor fiesta: “Haberlas, haylas”

Martina Navratilova con Arturo Valls
DETRÁS DE LA MÁSCARA

Martina Navratilova se toma Mask Singer como unas vacaciones: "Mi mujer y yo hemos adoptado dos niños pequeños"

Imagen de Susanna Griso
Trágico suceso

Muere el caniche de Susanna Griso atacado por dos perros: "Un mastín y un pastor alemán le mataron"

Imagen de Chema Crespo y Marhuenda
Regularización de inmigrantes

Rifirrafe entre Chema Crespo y Paco Marhuenda por la regularización de inmigrantes: "Lo del sanchismo es una cosa insoportable. Es una vergüenza"

La medida, que entra en vigor este jueves, ha sido defendida y criticada a partes iguales. Pedro Sánchez lo ha defendido como un acto de "justicia y economía" y para Alberto Núñez Feijóo es "inhumano e injusto".

Desde su mayor capricho, hasta su merienda favorita: Pablo Alborán desvela sus mayores secretos en El Hormiguero
Imperdible

Desde su mayor capricho, hasta su merienda favorita: Pablo Alborán desvela sus mayores secretos en El Hormiguero

La sección de Trancas y Barrancas ha servido para conocer alguna curiosidad sobre el artista.

Marta Díaz y TheGrefg

Hoy, Marta Díaz y Grefg estarán en El Hormiguero

¡Salva Reina, desenmascarado!: el actor se escondía bajo el Caracol de Mask Singer

¡Salva Reina, desenmascarado!: el actor se escondía bajo el Caracol de Mask Singer

Investigadores Mask Singer

Carlos Sainz, David Meca, Florentino Fernández y Roberto Leal entran en las quinielas sobre la identidad de Caracol

Publicidad