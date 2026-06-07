Misa del papa León XIV, última hora en directo: Papa León XIV: "El Corpus no es una fiesta más, sino un volver a las raíces de la fe"

El papa León XIV arrancó ayer su visita a España, con un firme llamamiento a la convivencia y al diálogo frente a la polarización política y social, en una jornada que combinó actos institucionales, encuentros con personas vulnerables y una multitudinaria vigilia con jóvenes en Madrid.

Durante su intervención en el Palacio Real, ante los Reyes y las principales autoridades del país, el Pontífice defendió la cultura del encuentro como una de las principales señas de identidad de España, e instó a evitar los discursos que alimentan la división. En uno de los mensajes más destacados de la jornada, pidió "huir de los enfoques identitarios" y de las narrativas que convierten a los demás en adversarios.

La dimensión social de la visita quedó reflejada por la tarde en un centro de acogida para personas sin hogar, gestionado por Cáritas en el barrio madrileño de Lucero. Allí escuchó testimonios de migrantes y personas en situación de exclusión, insistiendo en que "la caridad no admite demoras", y subrayando la necesidad de una respuesta solidaria ante las dificultades sociales.

La jornada concluyó con una multitudinaria vigilia juvenil en el Paseo de la Castellana y la plaza de Lima, donde, según los organizadores, se congregaron alrededor de medio millón de personas. Ante los jóvenes, León XIV les animó a ser "la chispa de una humanidad nueva", y a buscar la verdad frente a las falsas apariencias y la desinformación presentes en las redes sociales.

Agenda del papa León XIV domingo 7 de junio

La visita Papal entra este domingo en una de sus jornadas más destacadas. Desde las 10:00 horas, León XIV preside una misa multitudinaria en la Plaza de Cibeles, uno de los actos centrales de su estancia en España, que será seguida por la tradicional procesión del Corpus Christi. Minutos antes de comenzar la misa, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha hecho entrega al papa León XIV de la llave de la ciudad.

Por la tarde, el Pontífice mantendrá un encuentro privado con miembros de la Orden de San Agustín a las 16:30 horas. Posteriormente, a las 18:00 horas, participará en un acto dedicado al diálogo entre cultura, arte, economía y deporte en el Movistar Arena, donde se espera la presencia de representantes de distintos ámbitos de la sociedad española.

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