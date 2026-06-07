VISITA DEL PAPA
Misa del papa León XIV, última hora en directo: Papa León XIV: "El Corpus no es una fiesta más, sino un volver a las raíces de la fe"
Sigue en directo las últimas novedades de la misa del Corpus Christi, a la que acuden un millón doscientas mil personas.
- El papa León XIV en la Vigilia con Jóvenes: "Ante la violencia de la guerra y la mentira, sed vosotros mismos chispa de una humanidad nueva"
- ¿Por qué va el Papa al Santiago Bernabéu? ¿Cuándo será y quién le acompañará?
- Sigue la misa del papa León XIV en Madrid, streaming en directo: comienza la ceremonia en la Plaza Cibeles
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El papa León XIV arrancó ayer su visita a España, con un firme llamamiento a la convivencia y al diálogo frente a la polarización política y social, en una jornada que combinó actos institucionales, encuentros con personas vulnerables y una multitudinaria vigilia con jóvenes en Madrid.
Durante su intervención en el Palacio Real, ante los Reyes y las principales autoridades del país, el Pontífice defendió la cultura del encuentro como una de las principales señas de identidad de España, e instó a evitar los discursos que alimentan la división. En uno de los mensajes más destacados de la jornada, pidió "huir de los enfoques identitarios" y de las narrativas que convierten a los demás en adversarios.
La dimensión social de la visita quedó reflejada por la tarde en un centro de acogida para personas sin hogar, gestionado por Cáritas en el barrio madrileño de Lucero. Allí escuchó testimonios de migrantes y personas en situación de exclusión, insistiendo en que "la caridad no admite demoras", y subrayando la necesidad de una respuesta solidaria ante las dificultades sociales.
La jornada concluyó con una multitudinaria vigilia juvenil en el Paseo de la Castellana y la plaza de Lima, donde, según los organizadores, se congregaron alrededor de medio millón de personas. Ante los jóvenes, León XIV les animó a ser "la chispa de una humanidad nueva", y a buscar la verdad frente a las falsas apariencias y la desinformación presentes en las redes sociales.
Agenda del papa León XIV domingo 7 de junio
La visita Papal entra este domingo en una de sus jornadas más destacadas. Desde las 10:00 horas, León XIV preside una misa multitudinaria en la Plaza de Cibeles, uno de los actos centrales de su estancia en España, que será seguida por la tradicional procesión del Corpus Christi. Minutos antes de comenzar la misa, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha hecho entrega al papa León XIV de la llave de la ciudad.
Por la tarde, el Pontífice mantendrá un encuentro privado con miembros de la Orden de San Agustín a las 16:30 horas. Posteriormente, a las 18:00 horas, participará en un acto dedicado al diálogo entre cultura, arte, economía y deporte en el Movistar Arena, donde se espera la presencia de representantes de distintos ámbitos de la sociedad española.
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Misa del papa León XIV en directo: Comienza la homilía
El Santo Padre comienza la homilía.
Misa del papa León XIV en directo: Himno de Santo Tomás
Escuchamos el himno de Santo Tomás.
Misa del papa León XIV en directo: En este centro cultural se han consagrado las hostias para la misa
El centro cultural Fernán Gómez, en la plaza Colón de Madrid, se ha reconvertido este domingo en capilla para consagrar parte de las hostias que se repartirán en la misa que el papa celebra en Cibeles.
Misa del papa León XIV en directo: Arranca la segunda lectura
Arranca la segunda lectura de la misa del Corpus Christi, acompañada de la Orquesta Sinfónica de la JMJ.
Misa del papa León XIV en directo: Una religiosa lee la primera lectura
Una religiosa, ha sido la encargada de leer la primera lectura, seguido del salmo responsorial.
Misa del papa León XIV en directo: 1,2 millones de personas acuden a la misa de Cibeles
Un millón doscientas mil personas asisten a la misa del papa en la plaza de Cibeles de Madrid, según los organizadores.
Misa del papa León XIV en directo: Arranca la misa del Corpus Christi
Comienza la misa del Corpus Christi en la Plaza de Cibeles.
Misa del papa León XIV en directo: Los Reyes suben al altar
Pasadas las 10:00, los Reyes y sus hijas han subido al altar de Cibeles para presenciar la misa del Corpus Christi.
Misa del papa León XIV en directo: Almeida entrega al papa la llave de la ciudad
Antes de empezar la misa del Corpus Christi, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha hecho entrega al papa León XIV de la llave de la ciudad.
Misa del papa León XIV en directo: Los Reyes reciben al pontífice en Cibeles
El papa León XIV ya se ha bajado del papamóvil, y ha sido recibido por los Reyes, sus dos hijas, y el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida.
Misa del papa León XIV en directo: Hay 250.000 fieles inscritos en la misa
Hasta el momento, hay 250.000 fieles inscritos, aunque se espera que la cifra sea mayor. La magnitud de esta celebración se refleja tanto en las calles como en el altar, donde 500 sacerdotes concelebrarán junto al Papa. Además, 2.300 ministros de la comunión, acompañados por 20.000 voluntarios, facilitarán el desarrollo del rito.
Misa del Papa León XIV en directo: El papamóvil ya está en Cibeles
El papamóvil ya ha llegado a la Plaza de Cibeles.
Misa del Papa León XIV en directo: Estos fueron los regalos que le hicieron los Reyes al papa
Los Reyes le entregaron al pontífice este sábado la edición conmemorativa de 'De My Mano, autógrafos de Isabel la Católica' y una edición dedicada a los mapas de América incluidos en publicaciones españoles de los siglos XVI al XVIII.
Misa del Papa León XIV en directo: El pontífice ya va en el papamóvil rumbo rumbo a Cibeles
Pasadas las 09:15h, el pontífice se ha montado en el papamóvil desde la calle Serrano, pasando por la calle Goya y la plaza de Colón, hasta llegar a la plaza de Cibeles, lugar donde comenzará la misa del Corpus Christi.
Misa del Papa León XIV en directo: Niña Pastori: "Es un honor y privilegio"
Otro de los momentos más destacados de esta primera jornada del papa León XIV en Madrid, fue la actuación musical de Niña Pastori ante el pontífice. Tras su interpretación, la cantante reconocía: "Una bendición el haber podido estar aquí hoy, en este lugar tan humilde, tenerlo a él, a mi derecha, escuchándome cantar, haciendo lo que más me gusta hacer. Y bueno, creo que no se le puede pedir más a la vida, ¿no?".
Misa del Papa León XIV en directo: Gran expectación en la calle Alcalá antes de la misa
Desde primera hora de este domingo, una multitud de personas están haciendo cola en la calle Alcalá, antes de que el papa León XIV presida la misa del Corpus Christi en la Plaza de Cibeles.
Misa del Papa León XIV en directo: León XIV pide a los jóvenes que no tengan miedo a casarse
Este sábado, el papa León XIV lanzó un mensaje a los jóvenes congregados en la vigilia, pidiéndoles que no tengan miedo a casarse y a formar familias.
"Vosotros podéis cambiar la historia, hacedlo con el amor", afirmaba el pontífice.
Misa del Papa León XIV en directo: Tolón será la única del Gobierno en la misa de Cibeles
La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, será la única representante del Gobierno en la misa que el Papa León XIV celebrará este domingo en la Plaza de Cibeles de Madrid, prevista para las 10.00 horas.
Por la tarde, Tolón acudirá al Movistar Arena junto a Carlos Cuerpo, Yolanda Díaz y Sara Aagesen.
Misa del Papa León XIV en directo: Medio millón de personas cantan 'Tú, el único Rey'
Medio millón de personas cantaron este sábado al unísono con el papa una de las canciones más conocidas del grupo Hakuna.
Misa del Papa León XIV en directo: Las mejores anécdotas del primer día del papa en Madrid
Este sábado, 6 de junio, el Papa León XIV aterrizó en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas para iniciar su recorrido por España con una primera parada en la capital. Su llegada dejó varias anécdotas y momentos curiosos. Entre los más destacados están: la bandera del Vaticano que estaba del revés por un error protocolario, el gesto del 'six seven' del papa a unos jóvenes, o el regalo de unos niños ciegos a León XIV, de un bastón de manos con los colores del Vaticano.
Misa del Papa León XIV en directo: Medio millón de personas asistieron a la vigilia
La Delegación de Gobierno ha cifrado en 500.000 el número de asistentes a la vigilia de este sábado, la misma cifra de asistentes que ha dado el Vaticano.
Misa del Papa León XIV en directo: Agenda domingo 7 de junio
Este domingo el papa León XIV tendrá una agenda marcada por una misa multitudinaria en la Plaza de Cibeles a las 10:00h, seguida de la tradicional procesión del Corpus Christi. Por la tarde, mantendrá un encuentro privado con miembros de la Orden de San Agustín a las 16:30h, y participará en un acto dedicado al diálogo entre cultura, arte, economía y deporte en el Movistar Arena a las 18:00h.
Misa del Papa León XIV en directo
Buenos días y bienvenidos a la últimas novedades sobre la visita del papa a la capital.
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