Actuación | Programa 2
Caracol saca su lado más atrevido con ‘Sex Bomb’ en Mask Singer
Será lento, pero Caracol ha subido la temperatura de Mask Singer a un ritmo muy elevado con este tema de Tom Jones.
Publicidad
Como lo bueno siempre se hace esperar, Caracol ha puesto la guinda a esta gala de Mask Singer. Emulando al mismísimo Tom Jones, Caracol ha mostrado su lado más atrevido y su sex appeal con ‘Sex Bomb’.
Caracol se lo ha pasado bomba sobre el escenario de Mask Singer, nunca mejor dicho. Los investigadores y el público han disfrutado con una máscara y una puesta en escena que ya es historia del programa.
Ahora solo queda descubrir quién es Caracol. Sus pistas apuntaban a un crack del deporte, ¿qué nombres barajan los investigadores de Mask Singer? ¡Dale al play al vídeo de arriba y no te pierdas su actuación!
Publicidad