¡Amigos para siempre! El cariñoso regalo de Jirafa a Juan y Medio que desata una oleada de nombres

El escenario de la gran Final se ha llenado de complicidad cuando Jirafa ha entregado su pulsera de la amistad a Juan y Medio asegurando que tras el programa serán amigos para siempre. Justo después ha comenzado el debate de los investigadores, donde Ruth Lorenzo ha admitido su absoluta sorpresa por el increíble reggaetón que se ha marcado la máscara.

Con las cartas sobre la mesa, Ana Milán ha tomado la palabra en primer lugar para exponer su teoría asegurando con total firmeza que el divertido personaje es El Monaguillo. Acto seguido, Ruth Lorenzo, que ha abrazo parte de la elucubración de su compañera, ha preferido abogar Santiago Segura.

El rumbo de la investigación ha cambiado por completo con la intervención de Boris Izaguirre, quien ha roto los esquemas de la mesa al tirar por el mundo de la crónica social y apostar firmemente por Iñigo Onieva.

Para cerrar esta ronda de predicciones, Juan y Medio ha analizado la última hora de la máscara más alta de la edición y ha lanzado su veredicto definitivo asegurando que la persona oculta es el actor Dani Rovira.

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