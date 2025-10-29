Antena 3 LogoAntena3
"Vamos a dejar que la música nos enamore": Pablo López y Chiara Oliver se preparan para la Gran Batalla de La Voz

El coach malagueño y su asesora, Chiara Oliver, forman uno de los dúos más cómplices de la nueva edición. Pablo reconoce que ha sido una suerte contar con ella en su equipo y ambos se preparan para vivir La Gran Batalla con emoción y muchos nervios.

La Gran Batalla de La Voz está a punto de comenzar, este viernes llega la fase más decisiva a Antena 3 y el equipo de Pablo López se prepara para vivir una de las fases más intensas del programa.

El coach malagueño y su asesora, Chiara Oliver, han demostrado una gran conexión dentro y fuera del escenario, algo que, según ellos mismos, ha hecho que el trabajo fluya con naturalidad y buen humor.

“Mi asesora ha encajado perfectamente en el equipo, ha sido una suerte que me dijera que sí”, confesó Pablo López, que se ha mostrado encantado con su compañera.

Por su parte, Chiara asegura que lo que más le ha sorprendido es lo bien que se lo están pasando en La Voz con Pablo López a pesar de la intensidad que requiere el programa.

Ambos coincidieron en que esta nueva fase del programa será un auténtico reto para todos. “Vamos a vivir La Gran Batalla con muchos nervios”, dijo Pablo, que se mostró decidido a disfrutar cada momento. “Vamos a intentar disfrutar de todos los artistas y dejar que la música nos enamore”, añadió, resumiendo la filosofía con la que afronta esta etapa.

Con talento, complicidad y emoción, Pablo López y Chiara Oliver llegan a La Gran Batalla con un equipo fuerte, variado y lleno de voces capaces de sorprender en cada actuación.

