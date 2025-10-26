Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Audiciones 

Su abuelo fue el primer español en ganar el balón de oro y él consigue el último pleno de La Voz

Mateo, nieto Luis Suárez Miramontes, conquistó el escenario de La Voz con una actuación espectacular. Consiguió el último pleno de las Audiciones y provocó una batalla entre Mika y Sebastián Yatra mientras Pablo López no pudo competir al estar bloqueado.

Mateo, talent de La Voz 2025

Publicidad

Celia Gil
Publicado:

El talento y la historia se dieron la mano en la última gala de Audiciones a ciegas de La Voz. Mateo, nieto de Luis Suárez Miramontes, el primer español en ganar el Balón de Oro, se subió al escenario con la misma pasión y elegancia que marcó a su abuelo… aunque en su caso, con la música como balón.

El joven protagonizó una de las actuaciones más impresionantes de la noche, que le valió uno de los últimos plenos de la edición.

“Eres lo que estaba esperando”: Mateo cierra el equipo de Mika en uno de los últimos plenos

Su voz, poderosa y llena de personalidad, hizo que Mika y Sebastián Yatra pulsaran el botón casi al mismo tiempo, al igual que Pablo López, que fue bloqueado por su compañero Mika y se quedó sin opciones.

Mika se volcó en su discurso, pero Yatra no se dejó intimidar y no dudó en lanzarle un piropo que arrancó cuando Mateo dijo que era gallego: “Si yo fuese español, sería de Galicia”, dijo el colombiano, esperando que fuese el elegido.

Finalmente, Mateo decidió irse con Mika, pero no dudó en agradecer a Yatra todo el empeño que le había puesto.

Malú canta en La Voz

¿Qué es la copla? Malú lo explica cantando ‘Triniá’ ante un Mika fascinado

Antena 3» Programas» La Voz

Publicidad

Programas

Disfruta de la entrevista completa de Laura Pausini en 'El Hormiguero 3.0'

Las razones por las que Laura Pausini será la protagonista del programa 3.000 de El Hormiguero

Mateo, talent de La Voz 2025

Su abuelo fue el primer español en ganar el balón de oro y él consigue el último pleno de La Voz

Receta de canelones de espinacas y piñones, de Karlos Arguiñano

Karlos Arguiñano: descubre diferentes formas de elaborar canelones con recetas fáciles y para todos los gustos

Alex, concursante de La ruleta de la suerte noche
CRÓNICA

Un premio de más de 30.000 euros en el segundo programa de La Ruleta de la Suerte Noche

Se reaviva el conflicto familiar del clan Rivera: el testimonio de Lourdes Montes que ha desembocado en un cruce de acusaciones
Repasamos

Se reaviva el conflicto familiar del clan Rivera: el testimonio de Lourdes Montes que ha desembocado en un cruce de acusaciones

Jorge Fernández y Alex, concursante de La ruleta de la suerte noche
MEJORES MOMENTOS | 25 DE OCTUBRE

Un ‘Me lo quedo’ que vale 14.400 euros: la jugada estelar de Alex

Alex se ha acordado de que tenía un ‘Me lo quedo’ y menos mal porque se ha llevado más de 14.000 euros sin tirar de la ruleta.

Irene, concursante de La ruleta de la suerte noche
MEJORES MOMENTOS | 25 DE OCTUBRE

¡Con la miel en los labios! Irene pierde más de 15.000 euros y el gajo de los 25.000

“¡No me lo creo!” Se ha lamentado la concursante después de haber conseguido tanto dinero y perderlo por no apuntar bien.

Concursantes de La ruleta de la suerte noche

La banda conoce bien a Jorge Fernández: “Esta canción te va a encantar”

Concursantes de La ruleta de la suerte noche

¡Por qué poco! Casi consigue los 6.000 euros en la prueba de velocidad

María Grant, talent de La Voz 2025

La hija de Miriam Díaz-Aroca llega a La Voz y confiesa el mejor consejo de su madre

Publicidad