Su abuelo fue el primer español en ganar el balón de oro y él consigue el último pleno de La Voz

El talento y la historia se dieron la mano en la última gala de Audiciones a ciegas de La Voz. Mateo, nieto de Luis Suárez Miramontes, el primer español en ganar el Balón de Oro, se subió al escenario con la misma pasión y elegancia que marcó a su abuelo… aunque en su caso, con la música como balón.

El joven protagonizó una de las actuaciones más impresionantes de la noche, que le valió uno de los últimos plenos de la edición.

Su voz, poderosa y llena de personalidad, hizo que Mika y Sebastián Yatra pulsaran el botón casi al mismo tiempo, al igual que Pablo López, que fue bloqueado por su compañero Mika y se quedó sin opciones.

Mika se volcó en su discurso, pero Yatra no se dejó intimidar y no dudó en lanzarle un piropo que arrancó cuando Mateo dijo que era gallego: “Si yo fuese español, sería de Galicia”, dijo el colombiano, esperando que fuese el elegido.

Finalmente, Mateo decidió irse con Mika, pero no dudó en agradecer a Yatra todo el empeño que le había puesto.