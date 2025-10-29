Antena 3 LogoAntena3
Esther, la mujer invidente a la que sus vecinos salvaron de morir en la DANA: "No sabía lo que pasaba, pero el barro olía a sangre"

Hace exactamente un año, la DANA sorprendía a Esther, una mujer ciega, en su casa. Pese a la desesperación que inundó a todos aquella noche, sus vecinos se armaron de valentía y lograron salvarla.

Esther

Doscientas treinta y siete personas fallecían a causa de la DANA que inundaba Valencia y otros territorios como Castilla-La Mancha o Andalucía hace un año. Siete de ellas, en el garaje del edificio de Esther.

Esther es una mujer invidente de 46 años que vive en Valencia. El día que el agua sembraba el pánico en las calles y se colaba por la puerta de su edificio, ella estaba en casa.

Cuando el agua le llegaba por las rodillas, Esther temió por su vida. "No sabía lo que pasaba, pero el barro olía a sangre", confiesa. Fue en aquel momento cuando cogió a su perrita en brazos y comenzó a gritar.

La luz se hizo cuando sus vecinos aparecieron para salvarla, justo en el momento en el que las fuerzas se le acababan. Un año más tarde, el recuerdo continúa más vivo que nunca. ¡Dale al play para escuchar su historia en el vídeo de arriba!

