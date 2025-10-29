DANA
Robert perdió a su hija y su nieta en la DANA: "Pido unión y dejar de politizar, con eso no nos van a devolver a nuestras víctimas"
Estaba en Venezuela hace un año, cuando Robert perdió a su hija y a su nieta en la DANA. Hoy es él quien, un año después, se hace cargo de la familia.
Publicidad
Hace un año, el 29 de octubre de 2024 se convertía en uno de los días más tristes de nuestro país. La DANA azotaba las calles de Valencia y algunas provincias como Albacete o Cuenca y se llevaba por delante 237 vidas.
Aquel día, Robert estaba en Venezuela, mientras su hija y su nieta fallecían a causa de la riada en Valencia. El último mensaje que recibió de su hija fue un "Te amo, papá", a modo de despedida.
Hoy, un año más tarde, Robert ha sido el encargado de sacar a su familia adelante y tratar de paliar el dolor que inevitablemente aún les acompaña. Sin embargo, tiene claro que hace falta respeto y responsabilidad.
"Pido unión y dejar de politizar, con eso no nos van a devolver a nuestras víctimas", reclama, "hay que unirse más, reparar los daños y ayudar a quienes lo necesitan".
Más Noticias
- La vida de Saray vuelve poco a poco a la normalidad un año después de la DANA: "Mi tienda tenía 1.98 metros de agua"
- Juan Ángel, sin casa un año después de la DANA: "Me quedan 10 años por pagar de una casa de la que ya no queda nada"
- El día que Sonia se despidió de sus hijas pensando que moriría en la DANA: "Pensé que no saldría de ese coche"
La vida de Robert empezó de cero aquel 29 de octubre, un día que quedará marcado para siempre en el calendario de los españoles como la mayor catástrofe natural hasta el momento.
Publicidad