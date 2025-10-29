Robert perdió a su hija y su nieta en la DANA: "Pido unión y dejar de politizar, con eso no nos van a devolver a nuestras víctimas"

Hace un año, el 29 de octubre de 2024 se convertía en uno de los días más tristes de nuestro país. La DANA azotaba las calles de Valencia y algunas provincias como Albacete o Cuenca y se llevaba por delante 237 vidas.

Aquel día, Robert estaba en Venezuela, mientras su hija y su nieta fallecían a causa de la riada en Valencia. El último mensaje que recibió de su hija fue un "Te amo, papá", a modo de despedida.

Hoy, un año más tarde, Robert ha sido el encargado de sacar a su familia adelante y tratar de paliar el dolor que inevitablemente aún les acompaña. Sin embargo, tiene claro que hace falta respeto y responsabilidad.

"Pido unión y dejar de politizar, con eso no nos van a devolver a nuestras víctimas", reclama, "hay que unirse más, reparar los daños y ayudar a quienes lo necesitan".

La vida de Robert empezó de cero aquel 29 de octubre, un día que quedará marcado para siempre en el calendario de los españoles como la mayor catástrofe natural hasta el momento.