DANA
La vida de Saray vuelve poco a poco a la normalidad un año después de la DANA: "Mi tienda tenía 1.98 metros de agua"
Saray lo perdió todo en la DANA: su negocio, su coche, la planta baja de su coche y su taller. Hoy, un año después, nos cuenta cómo ha logrado recomponer una vida que creyó destrozada.
Publicidad
La DANA convertía hace un año el 29 de octubre en un día que se quedaría marcado para siempre en los calendarios. Aquella tarde, las lluvias se llevaban 237 vidas por delante y los recuerdos de miles más.
Saray, vecina de Catarroja, logró sobrevivir a la DANA, pero perdió su negocio, su coche, su taller y la planta baja de su casa. "Me acogieron en casa unas niñas que estaban solas", recuerda.
Todo quedó cubierto por el agua y el barro y llegó a pensar que no se recuperaría: "Había 1.98 metros de altura de agua". Sin embargo, hoy, un año más tarde, la vida de Saray ha cambiado y ha puesto rumbo a una normalidad que durante meses vio muy lejana.
Más Noticias
- Juan Ángel, sin casa un año después de la DANA: "Me quedan 10 años por pagar de una casa de la que ya no queda nada"
- El día que Sonia se despidió de sus hijas pensando que moriría en la DANA: "Pensé que no saldría de ese coche"
- Esther, la mujer invidente a la que sus vecinos salvaron de morir en la DANA: "No sabía lo que pasaba, pero el barro olía a sangre"
La vida vuelve poco a poco a ser la de antes para muchos, pero la herida no termina de cerrarse. ¿Logrará Valencia volver a ser la misma después de la catástrofe?
Publicidad