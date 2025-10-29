La vida de Saray vuelve poco a poco a la normalidad un año después de la DANA: "Mi tienda tenía 1.98 metros de agua"

La DANA convertía hace un año el 29 de octubre en un día que se quedaría marcado para siempre en los calendarios. Aquella tarde, las lluvias se llevaban 237 vidas por delante y los recuerdos de miles más.

Saray, vecina de Catarroja, logró sobrevivir a la DANA, pero perdió su negocio, su coche, su taller y la planta baja de su casa. "Me acogieron en casa unas niñas que estaban solas", recuerda.

Todo quedó cubierto por el agua y el barro y llegó a pensar que no se recuperaría: "Había 1.98 metros de altura de agua". Sin embargo, hoy, un año más tarde, la vida de Saray ha cambiado y ha puesto rumbo a una normalidad que durante meses vio muy lejana.

La vida vuelve poco a poco a ser la de antes para muchos, pero la herida no termina de cerrarse. ¿Logrará Valencia volver a ser la misma después de la catástrofe?