Carla Morrison, la mexicana que se une a Mika como su asesora en La Voz

Carla Morrison trabajará junto a Mika para asesorar a su equipo y exprimir el máximo de cada actuación.

Julio Gil López
Carla Morrison es una cantante y compositora muy consolidada en el mundo musical. La artista mezcla su carácter luchador con su voz melódica y dulce, esta mezcla es la conjugación perfecta para una carrera de éxito.

A sus 39 años, Carla Morrison ha ganado infinidad de premios, entre los más destacados están sus tres Latin Grammys con los que la artista ha cerciorado su gran talento. Sus fans son fieles a su estilo pausado y sus líricas profundas, lo que la convierten en uno de los personajes más aclamado por el público.

Su fama le ayuda a elevar la voz en ayuda de las desigualdades sociales. Es una acérrima defensora de la comunidad LGTBIQ+, a la que ha dedicado alguna de sus canciones y varias declaraciones en defensa de los derechos humanos.

Además, está muy comprometida con el derecho de los animales, pero, sobre todo, ha reivindicado la salud mental, dada su experiencia personal con la ansiedad y la depresión.

La cantante y compositora tiene una larga trayectoria musical, con canciones como “Disfruto” y “Todo Pasa” que han obtenido mucha fama a nivel mundial.

El dúo con Mika estará nutrido de sensibilidad y lucha, que es lo que más les une a ambos artistas. Mika contará con la experiencia y talento de la artista para guiar a su equipo a las Batallas.

Una versión muy especial de Alejandro Sanz conquista a los coaches: “Tienes una voz muy pura”

Una versión muy especial de Alejandro Sanz conquista a los coaches: “Tienes una voz muy pura”

