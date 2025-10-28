Malú y Joaquina, pura complicidad antes de la Gran Batalla de La Voz: "Es una pedazo de cantautora que está arrasando"

La Gran Batalla de La Voz arranca y Malú no lo hace sola. A su lado estará Joaquina, la cantautora venezolana que está conquistando la música latina con su talento y sensibilidad. Juntas forman un dúo que promete dar mucha guerra en esta nueva fase del programa.

“Ella es una pedazo de cantautora. Está arrasando en todas partes con toda la razón del mundo, porque tiene una voz que a mí me vuelve loca”, confesó Malú, muy emocionada por tenerla como aliada.

La conexión entre ellas ha sido inmediata. “Hemos hecho match”, explicó la coach madrileña entre risas. Joaquina, por su parte, aseguró sentirse agradecida y lista para esta nueva experiencia: “Vamos con todas con el equipo Malú”.

"Me ha sorprendido la manera en la que Malú le saca una sonrisa a todo el mundo"

En una entrevista mutua tras las cámaras, Joaquina también reveló qué es lo que más le ha sorprendido de su compañera: “Me ha sorprendido tu humor y la manera en la que haces las cosas de una forma divertida, siempre sacándole una sonrisa a todo el mundo”, comentó, algo que tocó el corazón de Malú.

Ambas están listas para afrontar La Gran Batalla, una fase que definieron como “intensa y llena de decisiones difíciles”. “La vamos a vivir con mucha intensidad, porque tenemos que tomar decisiones muy difíciles”, aseguró Malú.

Con química, emoción y mucha complicidad, Malú y Joaquina llegan dispuestas a demostrar que en su equipo sobra fuerza, talento y corazón. Ese viernes, a las 22:00 horas en Antena 3.