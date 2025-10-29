Manu coge velocidad en su remontada en El Rosco: ¡rumbo al bote de 2.314.000 euros!

Manu ha decidido meter miedo coincidiendo con la semana de Halloween. Va a susto por tarde en Pasapalabra porque en cada Rosco está tentando muy seriamente el bote. Tras quedarse a una letra de hacer historia y firmar un 23 en el pasado programa, esta vez ha dejado a todos al borde de otro infarto con su remontada frente a Rosa. Además, como su mente da para todo, antes de la prueba ha dedicado su poema de despedida a Ricky Merino, Maya Pixelskaya, Eva Isanta e Iñaki Miramón.

A Rosa sí le ha pasado factura esta vez comenzar con una desventaja de 17 segundos. Ha comenzado mejor que Manu, con un turno de seis aciertos, para después ralentizar su ritmo e ir de dos en dos. Después, para completar la primera ronda, ha hecho otra jugada de seis letras para llegar a 19 en verde. La coruñesa sacaba una gran ventaja a Manu pero, bajo la presión del tiempo, ha cometido un error que quizá habría evitado en otras circunstancias.

Por si fuera poco, intentando maquillar ese fallo, Rosa ha terminado cometiendo otro en su último segundo. Con 21 aciertos y dos fallos, ha dejado el listón asequible para su rival. Manu necesitaba cuatro respuestas correctas para ganar, las ha conseguido y ha ido a por el tentador bote de 2.314.000 euros. ¡No te pierdas en el vídeo el desenlace de este Rosco!