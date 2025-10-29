Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 425

“Tú acabaste con la vida de mi hermano, ¿verdad?”: la pregunta de Irene que descoloca a Damián

“Tú acabaste con la vida de mi hermano, ¿verdad?”: la pregunta de Irene que descoloca a Damián

“Tú acabaste con la vida de mi hermano, ¿verdad?”: la pregunta de Irene que descoloca a Damián

Publicidad

Irene ha ido a la casa de la Reina a despedirse de Damián, con quien ha tenido una relación llena de luces y sombras.

Antes de irse, ha querido hacerle una última pregunta que él no se esperaba: quería la verdad sobre lo que pasó cuando murió su hermano Pedro.

Damián se ha quedado sin habla, pero, finalmente le ha confesado la verdad de lo que pasó entre lágrimas.

Se vengó por lo que le hizo a Jesús. Sin rencor, Irene le ha mirado y le ha pedido que no se convierta en lo que fue don Pedro: “El odio solo trae más odio”.

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

“Tú acabaste con la vida de mi hermano, ¿verdad?”: la pregunta de Irene que descoloca a Damián

“Tú acabaste con la vida de mi hermano, ¿verdad?”: la pregunta de Irene que descoloca a Damián

¡María impide que Gabriel mate a Andrés! Le descubre antes de que le inyecte un líquido que le duerma

¡María impide que Gabriel mate a Andrés! Le descubre antes de que le inyecte un líquido que le duerma

“Puedo volver a quererla”: Serter promete hacer feliz a Pelin si se aleja de Ferit para siempre

“Puedo volver a quererla”: Serter promete hacer feliz a Pelin si se aleja de Ferit para siempre

“La vida es un ciclo sin fin”: Bahar emociona con un mensaje para quienes necesitan volver a empezar
Su reflexión

“La vida es un ciclo sin fin”: Bahar emociona con un mensaje para quienes necesitan volver a empezar

La boda más feliz acaba en tragedia: mientras todos celebran, una noticia lo cambia todo
Renacer 28 de octubre

La boda más feliz acaba en tragedia: mientras todos celebran, una noticia lo cambia todo

Reha y Gülçiçek cumplen su sueño y se casan demostrando que nunca es tarde para amar
Renacer 28 de octubre

Reha y Gülçiçek cumplen su sueño y se casan demostrando que nunca es tarde para amar

El amor ha triunfado una vez más. Reha y Gülçiçek se han jurado amor eterno ante todos sus seres queridos y amigos.

Seren recibe la carta de Efsun con la mejor noticia: ¡su enfermedad ha remitido!
Renacer 28 de octubre

Seren recibe la carta de Efsun con la mejor noticia: ¡su enfermedad ha remitido!

¡Por fin buenas noticias! La madre de Seren está recuperándose y, ¡pronto volverán a verse!

¡De héroe a futuro médico! Yusuf encuentra su camino gracias a Bahar

¡De héroe a futuro médico! Yusuf encuentra su camino gracias a Bahar

Bahar salva a un bebé en el quirófano desafiando todas las reglas

Bahar salva a un bebé en el quirófano desafiando todas las reglas

“La vida no termina cuando tú lo dices”: la lección más poderosa de Bahar sobre no rendirse jamás

“La vida no termina cuando tú lo dices”: la lección más poderosa de Bahar sobre no rendirse jamás

Publicidad