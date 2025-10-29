“Tú acabaste con la vida de mi hermano, ¿verdad?”: la pregunta de Irene que descoloca a Damián

Irene ha ido a la casa de la Reina a despedirse de Damián, con quien ha tenido una relación llena de luces y sombras.

Antes de irse, ha querido hacerle una última pregunta que él no se esperaba: quería la verdad sobre lo que pasó cuando murió su hermano Pedro.

Damián se ha quedado sin habla, pero, finalmente le ha confesado la verdad de lo que pasó entre lágrimas.

Se vengó por lo que le hizo a Jesús. Sin rencor, Irene le ha mirado y le ha pedido que no se convierta en lo que fue don Pedro: “El odio solo trae más odio”.