José recuerda junto a su rescatador la primera noche de la DANA: "Aquello parecía el río Ebro"
Pasó horas en el tejado de su casa, luchando por una vida que a momentos pensó perdida. Hoy, José nos cuenta cómo vivió aquel terrorífico episodio junto a Javier, su rescatador.
Ha pasado un año desde que la DANA se llevó 237 vidas en Valencia y Castilla la Mancha, entre otros. Un episodio tan doloroso que aún sigue presente en los afectados y del que muchos aún no se han podido recuperar.
José pensó que sería una más de esas 237 personas. Aquel día el agua arrasó con su casa y con la de su hijo y ambos se vieron obligados asubirse al tejado de un edificio hasta que un helicóptero les rescató.
En Y ahora Sonsoles hemos podido hablar con José y con su rescatador, Javier. "El rescate fue muy difícil, era como el río Ebro", nos cuenta.
Hoy, José y Javier recuerdan aquel momento teñido de dolor, pero con un halo de esperanza. Aquel 29 de octubre José lo perdió todo, pero conservó lo más importante.
