¡Capitán América ha sido papá! Chris Evans sorprende con el nacimiento de su primer hijo junto a Alba Baptista

¡Chris Evans ha sido papá! Nuestro Capitán América se ha estrenado en el mundo de la paternidad tras nacer su primera hija.

Ha sido el medio TMZ quien ha confirmado la noticia al revelar que la pequeña nació el pasado 24 de octubre a las 1:27 p.m. en Massachusetts.

El nombre que han elegido es Alma Grace y han decidido que lleven los apellidos de ambos, una tradición que no es habitual en Estados Unidos ya que allí suelen escoger solo un apellido, principalmente el del padre.

Alba Baptista y Chris Evans en los Oscar 2024 | Gtres

La noticia ha sido una sorpresa, ya que ninguno de los dos había revelado el embarazado de Alba. Aunque el actor de Marvel ya había hablado de sus planes para ser padre.

En los últimos meses no se ha visto a la actriz portuguesa en público, aunque Chris Evans ha estado bastante ajetreado durante el embarazado de su mujer ya que ha tenido que promocionar varias películas como Materialistas.

Fue el 9 de septiembre de 2023 cuando Chris Evans y Alba Baptista se casaron en una boda muy pequeña y privada. Y, ahora, dos años después ya han ampliado la familia.