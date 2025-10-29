Antena 3 LogoAntena3
Juan Ángel, sin casa un año después de la DANA: "Me quedan 10 años por pagar de una casa de la que ya no queda nada"

Miles de personas lo perdieron todo por la DANA. Juan Ángel y su familia se quedó sin casa y, un año después, continúa igual. ¿Tienen suficientes ayudas a los afectados por la riada?

Sin casa

El recuerdo de la DANA que asolaba Valencia hace un año hoy está más presente que nunca. El 29 de octubre de 2024, las calles se inundaban de agua, barro, miedo y dolor y la riada se llevaba 237 vidas.

Catarroja fue uno de los municipios valencianos más afectados. Allí vive Juan Ángel, un hombre de 51 años que perdió su casa y todos sus recuerdos, que quedaron cubiertos por el agua. "Había grietas en las que cabían puños, nos sacaron con lo puesto y con todo dentro derrumbaron la casa", nos cuenta.

Desde entonces, su familia fue de casa en casa, sobreviviendo gracias a familiares y amigos que les acogían. Sin embargo, a día de hoy continúan como el primer día: sin un hogar propio.

Aunque les han dado el 130.000 euros del seguro, no pueden comprarse una casa porque aún les quedan 10 años por pagar de hipoteca de la casa derrumbada. "Ahora mismo estoy en negativo, llevo diez años pagando una hipoteca y me quedan otras diez de una casa que ya no tengo", señala.

Pasan los meses y el barro se limpia de las calles, los recuerdos se desdibujan, pero algunas vidas no se recomponen del todo. ¿Logrará la familia de Juan Ángel salir adelante pronto?

