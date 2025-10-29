Los recuerdos que se llevó la DANA: recuperan decenas de fotografías que muchas familias perdieron durante la tragedia

La DANA, ocurrida hace un año, se llevó hogares, familias y sobre todo recuerdos. Son innumerables las personas que perdieron todo el 29 de octubre de 2024 y ahora 12 meses después se ven los efectos de su recuperación con viviendas reconstruidas, negocios abiertos y hogares que se intentan recomponer como pueden. Una situación muy difícil que en ocasiones no tiene solución, ya que una casa se puede volver a construir con dificultad y sacrificio; pero las fotografías, los vídeos y lo recuerdos de toda una vida no.

Para muchos puede ser una simple imagen que no tiene importancia, pero para la mayoría son muestras de nuestra historia y nuestro paso por este mundo. Como le sucede a Maricarmen, que solo conserva una imagen de su hija o a la familia de Juan Carlos, que encontró todas las fotos de sus abuelos destruidas entre el fango.

Una casa vacía y recuerdos destruidos

Maricarmen y su familia perdieron su casa durante la DANA, solo resistieron las paredes y aún así se vieron afectados por el agua. Ahora su domicilio ya esta reconstruido, pero sus recuerdos no y sienten "que falta el calor del hogar". Aseguraba la mujer, en una entrevista para EFE, que todas las fotografías de su hija y su infancia quedaron destruidas, salvándose únicamente una de cuando era más mayor.

A Juan Carlos le pasó algo parecido, encontró en el sótano de su abuela todos los álbumes de fotos destruidos entre el barro. Su familia y él pensaban que habían perdido todos sus recuerdos, imagines con más de 60 años de historia que ya no eran nada más que papel mojado. Comentaba, también para EFE, que todo estaba lleno de agua y que "no podrían arreglarlo".

Una iniciativa esperanzadora

Ante esta terrible situación, la Universidad Politécnica de Valencia, aportaba un granito de arena tratando las imágenes perdidas, recomponiendo así la vida de estas familias. Muchas de las fotografiáis estaban en un estado muy deteriorado y por eso se han podido salvar algunas partes de la imagen, pero aún así se puede apreciar la mejora y al ser imagines que sirven para recordar no es molesto que no estén completamente bien.

Dicha iniciativa, nombrada como Salvem les Fotos UPV / Recuperar las memorias, lleva en funcionamiento desde el 2024 y según explica el centro universitario: "A través de procesos técnicos de limpieza, digitalización, restitución con Inteligencia Artificial de más de 250.000 fotografías deterioradas, Salvem les Fotos UPV / Recuperar las memorias pone en valor la memoria doméstica y la dimensión afectiva del archivo familiar, articulando una respuesta cultural ante la pérdida desde la conservación, la investigación, la práctica artística y las tecnologías". Algo que parece poco importante, pero que ayudará a muchas personas a superar una tragedia que nos llegó a todos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.