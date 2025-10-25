Antena 3 LogoAntena3
“Te admiro muchísimo”: Malú se emociona ante las palabras de esta talent en La Voz

Entre nervios y emoción, Mayte cumplió su sueño al entrar en el equipo de Malú, provocando también la emoción de los coaches y el público. ¡Momentazo!

Mayte, talent de La Voz 2025

Celia Gil
La gala de La Voz 2025 volvió a dejar uno de esos momentos que definen el programa: emoción, admiración y música en estado puro.

Mayte, una talent llena de pasión y fuerza, se subió al escenario dispuesta a demostrar su talento y terminó viviendo uno de los instantes más especiales de la noche.

A punto de terminar su actuación, Malú pulsó el botón y le dio la bienvenida a su equipo, desatando una oleada de aplausos y lágrimas.

Mayte, emocionada, apenas podía hablar al descubrir que formaría parte del grupo de su gran referente musical. “Te admiro muchísimo”, le dijo entre lágrimas.

“Desde que cantaste con Rocío Jurado ‘Se nos rompió el amor’”, continúa diciendo. Ambas se subieron al escenario para cantar. Sin duda cuando vemos a un talent emocionarse porque se han girado, nos parece uno de los momentos más bonitos del programa.

