Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Ranking

De la hija de una famosa actriz al dueto más bonito de las Audiciones: los momentos que no te puedes perder de La Voz

¡Vota en nuestro ranking por tu momento favorito de las últimas Audiciones del programa!

De la hija de una actriz famosa al dueto más bonito de las Audiciones: los momentos que no te puedes perder de La Voz

Publicidad

Celia Gil
Publicado:

La última noche de Audiciones a ciegas de La Voz tuvo de todo: emociones, lágrimas, baile y hasta duetos improvisados. Malú, Pablo López, Mika y Sebastián Yatra cerraron sus equipos en una de las noches más decisivas.

La primera en completar sus 14 artistas fue Malú, el segundo en cerrar equipo fue Mika, después Pablo López y el último en llenar sus 14 huecos fue el colombiano Sebastián Yatra.

Los coaches pusieron el broche final a una fase llena de talento y momentos que quedarán para el recuerdo. ¡Estos son los momentos más virales de la última noche de Audiciones a ciegas! Vota por tu momento favorito.

Mejores momentos últimas Audiciones

  1. 1

    Mayte y Malú emocionan con 'Se nos rompió el amor'

    Mayte cumplió su sueño: cantar con Malú. Las dos interpretaron 'Se nos rompió el amor' junto a Pablo López al piano. Un momento de pura magia que puso al público en pie.

  2. 2

    Yatra se baja del sillón para bailar con el público

    Sebastián Yatra volvió a contagiar su energía. El coach colombiano no pudo resistirse… ¡y se puso a bailar entre el público una canción que sorprendió al propio Mika!

  3. 3

    ¡Momento mágico! Yatra y Antía cantan 'Quererte bonito'

    Juntos cantaron 'Quererte bonito' y llenaron el escenario de ternura. Ambos crearon una conexión perfecta y crearon uno de los duetos más bonitos de la noche.

  4. 4

    Mateo desata.. ¡una de las últimas guerras de la edición!

    El nieto de Luis Suárez Miramontes hizo historia. Mika y Yatra se pelearon por su voz mientras Pablo estaba bloqueado: “Si yo fuera español, sería de Galicia”, dijo Yatra entre risas, intentando convencer al talent.

  5. 5

    La hija de una conocida actriz no logra entrar en La Voz

    María Grant, hija de la actriz Miriam Díaz-Aroca, se subió al escenario para interpretar 'Back to Black' de Amy Winehouse. Aunque ningún coach se giró, su voz no dejó a nadie indiferente y Yatra le pidió cantar en español: “No quiero quedarme sin escucharte cantar en español”. Su versión improvisada de “Bésame mucho” maravilló a todos.

Antena 3» Programas» La Voz

Publicidad

Programas

De la hija de una actriz famosa al dueto más bonito de las Audiciones: los momentos que no te puedes perder de La Voz

De la hija de una famosa actriz al dueto más bonito de las Audiciones: los momentos que no te puedes perder de La Voz

Bye bye Richard Gere

Richard Gere se va de España, ¿para no pagar impuestos?: "La tributación es un 35% más cara"

Los porcentajes más locos de Arturo Valls: se sincera antes del estreno de El 1%

Los porcentajes más locos de Arturo Valls: se sincera antes del estreno de El 1%

Polémica cribados cáncer de mama.
Andalucía

Pilar Velasco, sobre los errores en los cribados de cáncer de mama en Andalucía: "La obligación del consejero es dar tranquilidad a las víctimas, no llamarlas mentirosas"

Preysler
Famosos

Beatriz Cortázar desvela los nombres de las mujeres a los que no han sentado bien las memorias de Isabel Preysler

Joaquín Manso
Escándalos PSOE

Joaquín Manso, sobre Miguel Ángel Gallardo: "Ha dilapidado completamente todo su prestigio político"

El periodista y director del periódico 'El Mundo' valoraba la situación actual del secretario general del PSOE de Extremadura tras la entrevista de Miguel Ángel Gallardo en Espejo Público.

Cándido Méndez en Espejo Público.
Análisis situación PSOE

Cándido Méndez cree que en el PSOE "están pasando cosas muy extrañas": "Es insostenible desde el punto de la democracia interna"

El que fuera secretario general de UGT, Cándido Méndez, apoya la iniciativa del exministro Jordi Sevilla de crear un nuevo espacio en el PSOE para quienes no se sienten representados por las políticas de Pedro Sánchez.

Laura Pausini en El Hormiguero

Esta noche, Laura Pausini viene a celebrar los 3.000 programas de El Hormiguero

Malú, coach de La Voz 2025

El toque de atención de Malú a Yatra y Pablo López: “Tenéis que darle oportunidades a la gente”

Pablo Motos se ‘pasa de la raya’: “La vejez es una fuente de seguridad, porque aprendes a lidiar con lo malo”

Las reflexiones vitales de Pablo Motos en El Hormiguero: el ego, la vejez o la soledad

Publicidad