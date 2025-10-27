De la hija de una famosa actriz al dueto más bonito de las Audiciones: los momentos que no te puedes perder de La Voz

La última noche de Audiciones a ciegas de La Voz tuvo de todo: emociones, lágrimas, baile y hasta duetos improvisados. Malú, Pablo López, Mika y Sebastián Yatra cerraron sus equipos en una de las noches más decisivas.

La primera en completar sus 14 artistas fue Malú, el segundo en cerrar equipo fue Mika, después Pablo López y el último en llenar sus 14 huecos fue el colombiano Sebastián Yatra.

Los coaches pusieron el broche final a una fase llena de talento y momentos que quedarán para el recuerdo. ¡Estos son los momentos más virales de la última noche de Audiciones a ciegas! Vota por tu momento favorito.