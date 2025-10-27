Ranking
De la hija de una famosa actriz al dueto más bonito de las Audiciones: los momentos que no te puedes perder de La Voz
¡Vota en nuestro ranking por tu momento favorito de las últimas Audiciones del programa!
Publicidad
La última noche de Audiciones a ciegas de La Voz tuvo de todo: emociones, lágrimas, baile y hasta duetos improvisados. Malú, Pablo López, Mika y Sebastián Yatra cerraron sus equipos en una de las noches más decisivas.
La primera en completar sus 14 artistas fue Malú, el segundo en cerrar equipo fue Mika, después Pablo López y el último en llenar sus 14 huecos fue el colombiano Sebastián Yatra.
Más Vídeos
- El toque de atención de Malú a Yatra y Pablo López: “Tenéis que darle oportunidades a la gente”
- Sebastián Yatra saca a bailar a señoras del público y Mika alucina con la letra: “¿De verdad existe esta canción?”
- Su abuelo fue el primer español en ganar el balón de oro y él consigue el último pleno de La Voz
Los coaches pusieron el broche final a una fase llena de talento y momentos que quedarán para el recuerdo. ¡Estos son los momentos más virales de la última noche de Audiciones a ciegas! Vota por tu momento favorito.
Mejores momentos últimas Audiciones
- 1
Mayte y Malú emocionan con 'Se nos rompió el amor'
Mayte cumplió su sueño: cantar con Malú. Las dos interpretaron 'Se nos rompió el amor' junto a Pablo López al piano. Un momento de pura magia que puso al público en pie.
- 2
Yatra se baja del sillón para bailar con el público
Sebastián Yatra volvió a contagiar su energía. El coach colombiano no pudo resistirse… ¡y se puso a bailar entre el público una canción que sorprendió al propio Mika!
- 3
¡Momento mágico! Yatra y Antía cantan 'Quererte bonito'
Juntos cantaron 'Quererte bonito' y llenaron el escenario de ternura. Ambos crearon una conexión perfecta y crearon uno de los duetos más bonitos de la noche.
- 4
Mateo desata.. ¡una de las últimas guerras de la edición!
El nieto de Luis Suárez Miramontes hizo historia. Mika y Yatra se pelearon por su voz mientras Pablo estaba bloqueado: “Si yo fuera español, sería de Galicia”, dijo Yatra entre risas, intentando convencer al talent.
- 5
La hija de una conocida actriz no logra entrar en La Voz
María Grant, hija de la actriz Miriam Díaz-Aroca, se subió al escenario para interpretar 'Back to Black' de Amy Winehouse. Aunque ningún coach se giró, su voz no dejó a nadie indiferente y Yatra le pidió cantar en español: “No quiero quedarme sin escucharte cantar en español”. Su versión improvisada de “Bésame mucho” maravilló a todos.
Publicidad