De talent a asesora: Chiara Oliver regresa a La Voz de la mano de Pablo López

La cara emergente del pop aterriza en el equipo de Pablo López donde aportará toda su frescura y juventud. Con tan solo 21 años tiene un recorrido construido en el panorama musical, y lo que le queda… ¡No te lo pierdas!

Chiara Oliver es una de las promesas del pop español, su paso por distintos programas televisivos, entre ellos la edición de La Voz de 2022 en el equipo de Laura Pausini, le han permitido aprender y formarse en la música, para empezar a construir una carrera artística con mucho futuro.

La cantante española de origen británico fue muy característica en su paso por Operación Triunfo ya que llevaba una libreta rosa siempre en la mano donde apuntaba sus emociones y experiencias. Precisamente así es como se llama su primer EP, “Libreta rosa”, en el que ha convertido sus textos en canciones.

Su éxito no hace más que crecer, en su gira por España vendió más de 23.000 tickets. Esto le ha permitido saltar el charco y anunciar conciertos en Chile y Argentina, donde ha vendido todas las entradas en su primera fecha.

Un equipo lleno de sensibilidad junto a Pablo López

La cantante se unirá al equipo de Pablo López en esta temporada de La Voz. Chiara apoyará al malagueño en las decisiones más complicadas de las siguientes fases del concurso.

Pablo López se caracteriza por su cercanía y sensibilidad, con el asesoramiento de Chiara Oliver, con la que ya ha formado dupla musical con la canción ‘Tulipanes’, van a llenar de momentos únicos el plató de La Voz.

Programas

