Mejores momentos | 29 de octubre
El guiño a Chenoa con el que Ricky Merino celebra su triplete de plenos en La Pista
El cantante, invencible en la prueba musical, ha recordado con un gesto una de las actuaciones más míticas de Chenoa en Operación Triunfo.
Tener a Ricky Merino en el equipo ha sido para Manu un seguro de pleno en La Pista. El cantante ha culminado un triplete perfecto, dejando sin opciones a Maya Pixelskaya. Al comienzo de esta visita acertó la ranchera ‘Me gustas mucho’, inolvidable gracias a Rocío Dúrcal, y en el programa anterior incluso se desdobló para hacer de Pimpinela con su mítico ‘Olvídame y pega la vuelta’.
Ricky ha completado su hat-trick convirtiendo el plató en una gran discoteca. El duelo ha trasladado a todos hasta el año 1978. Con sólo unos compases del primer fragmento, el cantante ya tenía claro cuál era este temazo: ‘Last dance’, de Donna Summer. Además, se ha lucido y se ha gustado con falsete incluido. ¡Qué maravilla!
Mientras sonaba la música, el invitado ha dejado otro curioso detalle: un guiño a Chenoa. Con un gesto, ha recordado que la cantante hizo con ‘Last dance’ una de sus mejores actuaciones cuando concursó en Operación Triunfo. ¡No te lo pierdas en el vídeo!
