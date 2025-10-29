El guiño a Chenoa con el que Ricky Merino celebra su triplete de plenos en La Pista

Tener a Ricky Merino en el equipo ha sido para Manu un seguro de pleno en La Pista. El cantante ha culminado un triplete perfecto, dejando sin opciones a Maya Pixelskaya. Al comienzo de esta visita acertó la ranchera ‘Me gustas mucho’, inolvidable gracias a Rocío Dúrcal, y en el programa anterior incluso se desdobló para hacer de Pimpinela con su mítico ‘Olvídame y pega la vuelta’.

Ricky ha completado su hat-trick convirtiendo el plató en una gran discoteca. El duelo ha trasladado a todos hasta el año 1978. Con sólo unos compases del primer fragmento, el cantante ya tenía claro cuál era este temazo: ‘Last dance’, de Donna Summer. Además, se ha lucido y se ha gustado con falsete incluido. ¡Qué maravilla!

Mientras sonaba la música, el invitado ha dejado otro curioso detalle: un guiño a Chenoa. Con un gesto, ha recordado que la cantante hizo con ‘Last dance’ una de sus mejores actuaciones cuando concursó en Operación Triunfo. ¡No te lo pierdas en el vídeo!