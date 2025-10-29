DANA
El día que Sonia se despidió de sus hijas pensando que moriría en la DANA: "Pensé que no saldría de ese coche"
Sonia quedó atrapada en su coche durante la DANA. Con el agua al cuello, se despidió de sus hijas por teléfono, dispuesta a dejarse ir, pero hoy nos cuenta cómo su pareja logró salvarle la vida.
La tarde del 29 de octubre de 2024, Valencia se tiñó de oscuridad. Aquel día, una DANA azotó las calles, llevándose por delante casas, coches, negocios y 229 vidas tan solo en la Comunidad Valenciana, 137 en total.
Sonia, una vecina de Paiporta, recuerda el 29 de octubre con la claridad característica que aporta el miedo. Fue el primer día que pensó que moriría.
Cuando el agua comenzó a caer con tanta fuerza que era imposible abrirse paso, Sonia estaba en su coche, atrapada. "Pensé que no saldría de ese coche", nos cuenta.
Inundada de dolor, sacó el móvil y se despidió de sus hijas, pero al poco tiempo, su pareja apareció como su salvavidas. "Llevábamos quince días viviendo en Paiporta", confiesa.
Aquel día Sonia perdió su coche y su negocio, que ha logrado reconstruir poco a poco. Sin embargo, aún da gracias de poder conservar lo más importante.
