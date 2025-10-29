Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

DANA

El día que Sonia se despidió de sus hijas pensando que moriría en la DANA: "Pensé que no saldría de ese coche"

Sonia quedó atrapada en su coche durante la DANA. Con el agua al cuello, se despidió de sus hijas por teléfono, dispuesta a dejarse ir, pero hoy nos cuenta cómo su pareja logró salvarle la vida.

Sonia

Publicidad

La tarde del 29 de octubre de 2024, Valencia se tiñó de oscuridad. Aquel día, una DANA azotó las calles, llevándose por delante casas, coches, negocios y 229 vidas tan solo en la Comunidad Valenciana, 137 en total.

Sonia, una vecina de Paiporta, recuerda el 29 de octubre con la claridad característica que aporta el miedo. Fue el primer día que pensó que moriría.

Cuando el agua comenzó a caer con tanta fuerza que era imposible abrirse paso, Sonia estaba en su coche, atrapada. "Pensé que no saldría de ese coche", nos cuenta.

Inundada de dolor, sacó el móvil y se despidió de sus hijas, pero al poco tiempo, su pareja apareció como su salvavidas. "Llevábamos quince días viviendo en Paiporta", confiesa.

Aquel día Sonia perdió su coche y su negocio, que ha logrado reconstruir poco a poco. Sin embargo, aún da gracias de poder conservar lo más importante.

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Sonia

El día que Sonia se despidió de sus hijas pensando que moriría en la DANA: "Pensé que no saldría de ese coche"

Esther

Esther, la mujer invidente a la que sus vecinos salvaron de morir en la DANA: "No sabía lo que pasaba, pero el barro olía a sangre"

Rescate

José recuerda junto a su rescatador la primera noche de la DANA: "Aquello parecía el río Ebro"

Robert
DANA

Robert perdió a su hija y su nieta en la DANA: "Pido unión y dejar de politizar, con eso no nos van a devolver a nuestras víctimas"

"Ay, Jorge": aumentan los nervios entre concursantes en el próximo programa de La Ruleta de la Suerte Noche
El sábado a las 22:00h

"¡Ay, Jorge!": aumentan los nervios entre concursantes en el próximo programa de La Ruleta de la Suerte Noche

Pilar Vidal
DANA

Pilar Vidal, sobre la gestión de la DANA: "No hay responsabilidad, si hoy volviese a ocurrir, volvería a pasar exactamente igual"

El año pasado, Valencia se inundaba de lodo, agua y miedo. Hoy, 365 días más tarde, la DANA está más presente que nunca entre los afectados y algunos critican la gestión de las autoridades.

Indignación DANA
DANA

Indignación en Valencia a las puertas del funeral de Estado por la DANA: "No hay justicia ni perdón, ojalá nos dejaran estar dentro"

Se cumple un año de la DANA que azotaba nuestro país llevándose 229 vidas tan solo en la Comunidad Valenciana. Hoy, mientras algunas vidas vuelven a la normalidad, la indignación continúa instalada en muchas casas.

Pablo López y Chiara Oliver

"Vamos a dejar que la música nos enamore": Pablo López y Chiara Oliver se preparan para la Gran Batalla de La Voz

Nuria

Nuria cumple la promesa que le hizo a su novio fallecido en la DANA: "Es muy difícil aceptar que él no está aquí para verlo"

Aniversario DANA

El aniversario de boda de Loli y Kike, empañado por la DANA: "Hoy es un día durísimo, pero hace 25 años fue el mejor de mi vida"

Publicidad