La nueva casa de Saúl Craviotto: reformada al completo "después de meses de obras"

Saúl Craviotto por fin ha estrenado su nueva casa después de un largo proceso de reformas. Tras muchos meses de trabajo, planos y decisiones sobre cada detalle, el piragüista olímpico ya puede disfrutar de su hogar completamente renovado.

A través de su cuenta de Instagram, ha compartido un vídeo en el que muestra parte del proceso y cómo ha ido tomando forma su vivienda. En las imágenes se pueden ver algunos rincones de la casa y el entusiasmo de Saúl al hablar de esta nueva etapa.

El deportista ha adelantado que todavía no ha enseñado todo, pero que irá mostrando el resultado final por partes. Así, poco a poco, sus seguidores podrán descubrir cada espacio de su nuevo hogar y cómo ha quedado después de tanto esfuerzo.

La cocina

Saúl Craviotto ha mostrado por fin la primera estancia reformada de su nueva casa. Después de meses de obras y planificación, el deportista ha querido compartir con sus seguidores el resultado de uno de los espacios más importantes del hogar: la cocina.

"Poco a poco os la iremos enseñando, pero vamos a empezar por el corazón de nuestro hogar, la cocina, y no podríamos estar más felices con el resultado", escribió Saúl junto al vídeo publicado en su cuenta de Instagram. Sus palabras reflejan la ilusión con la que ha vivido este proceso y la satisfacción por ver el proyecto terminado.

La cocina destaca por su luminosidad y diseño elegante. Los muebles en madera oscura aportan calidez, mientras que la piedra blanca con efecto marmolado ilumina y equilibra el ambiente, creando un contraste muy armónico.

En el centro del espacio se encuentra una gran isla que integra los fuegos y el grifo, convirtiéndose en el eje principal de la estancia. Aunque la mayoría de los muebles son de puerta cerrada, algunos cuentan con puertas de cristal que dejan ver su interior y añaden un toque decorativo y sofisticado al conjunto.

El suelo

Hace algo más de dos meses, Saúl Craviotto mostró en su perfil de Instagram uno de los primeros avances de la reforma de su casa: el suelo. En aquella ocasión, enseñó el tipo de pavimento que había elegido para todo el hogar, un detalle clave que marcó la estética general del proyecto.

Se trata de una tarima flotante con efecto madera, en un tono roble natural, ligeramente oscuro pero con un acabado muy cálido y realista. Este tipo de suelo combina la resistencia y practicidad del material sintético con la elegancia del aspecto de la madera, aportando una sensación acogedora y moderna a toda la vivienda.

Una obra integral

Lo que empezó como una simple reforma de la cocina terminó convirtiéndose en una renovación completa de la casa. Saúl Craviotto lo ha contado con humor en un vídeo que ha compartido con sus seguidores, recordando cómo los planes iniciales se fueron ampliando poco a poco hasta abarcar mucho más de lo previsto.

"Íbamos a cambiar solo la cocina, pero el ya que estamos tiene un peligro… y al final ya que estamos cambiamos baños, y ya que estamos cambiamos suelo…", bromeó el deportista. Con su característico sentido del humor, reconoció que la obra se extendió más de lo esperado, aunque el resultado final ha merecido la pena.