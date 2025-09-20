Pablo López suma emoción y sensibilidad a su equipo con dos voces

Pablo López volvió a demostrar su instinto para detectar voces con emoción y autenticidad. En esta primera gala de La Voz, consiguió dos talents con mucho potencial.

María emocionó con ‘Somewhere Over the Rainbow’ de Ariana Grande y confesó ser fan de Pablo desde hace años. El coach no dudó en subir al escenario con ella para cantar juntos ‘Mi gato’, regalando uno de los momentazos de la noche.

Elena, La Cangreja, sorprendió primero con ‘Hit the Road Jack’ y ‘Feeling Good’, sin conseguir que alguno de los coaches girará su silla, sin embargo, terminó conquistando al interpretar su tema propio ‘No controlo’. Pablo utilizó el botón del arrepentimiento, la gran novedad de la edición, para incorporarla a su equipo.

Elena y María inauguran el equipo de Pablo López.